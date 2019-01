Initialement prévue pour le début du mois de décembre, cette belle affiche de Ligue 1 comptant pour la 17e journée entre l’ASSE et l’Olympique de Marseille va se disputer ce soir, à 21h, à Geoffroy Guichard. Et les dynamiques des deux équipes sont bien différentes, puisque les Verts ont remporté leurs deux dernières rencontres de championnat, et sont quatrièmes à égalité avec le troisième, qui n’est autre que leur voisin et ennemi lyonnais.

Quant à l’OM, la situation est bien plus compliquée... Des résultats très médiocres - quatre matchs de suite sans gagner en Ligue 1 - qui ont plongé le club phocéen jusqu’à la neuvième position du classement, avec un voire deux matchs de moins que certains clubs mieux placés ceci-dit. Rudi Garcia et la direction de Jacques-Henri Eyraud sont de plus en plus pris pour cible par les supporters marseillais, et tout autre résultat qu’une victoire ce soir envenimerait encore plus la situation.

Ocampos encore en pointe ?

Jean-Louis Gasset peut s’appuyer sur la quasi-intégralité de son effectif, et Ruffier devrait donc bien être présent dans les buts, derrière une défense à trois composée de Kolodziejczak, de Perrin et de Saliba. Gabriel Silva et Monnet-Paquet seront utilisé en pistons sur les côtés, alors que Selnaes, M’Vila et Rémy Cabella composeront l’entrejeu des locaux. Devant, Khazri et Hamouma auront pour but de faire trembler les filets des cages défendues par Steve Mandanda.

Rudi Garcia, privé du blessé Adil Rami ou de Sakai parti à la Coupe d’Asie, devrait donc aligner une charnière Rolando - Luiz Gustavo devant Mandanda. Jordan Amavi et Bouna Sarr seront chargés d’animer et de sécuriser les côtés. Le trio Strootman - Maxime Lopez - Sanson aura pour rôle de créer le jeu, alors que tout porte à croire que Lucas Ocampos sera l’élu pour occuper la pointe de l’attaque, épaulé par Dimitri Payet et Florian Thauvin. Kostas Mitroglou n’est lui même pas dans le groupe, écarté par Rudi Garcia.

