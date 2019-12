En clôture de cette 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace dans le Forez pour affronter l’Association sportive de Saint-Étienne (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Une sorte de choc bien que le Paris SG soit déjà sacré champion d’automne avec le nul de l’Olympique de Marseille en Moselle contre le FC Metz ce samedi (1-1). Les Parisiens comptent d’ailleurs quatorze points d’avance sur leurs adversaires de la soirée qui pourraient se replacer à la cinquième position en cas de victoire.

Les Verts réussissent en général bien au club de la capitale puisque sur les cinq dernières rencontres les Parisiens l’ont emporté à quatre reprises pour un seul nul. Même statistiques sur les matches entre les deux formations joués dans le Forez. Pis encore, il faut remonter à 2008 pour retrouver trace d’une victoire de stéphanoise sur Paris à domicile (1-0, but du défenseur Mouhamadou Dabo). La tâche s’annonce donc particulièrement ardue pour les hommes de Claude Puel.

Des absents à Paris

Justement, pour cette confrontation, l’ancien technicien de Lyon et de Nice notamment compte s’appuyer sur un schéma en 3-5-2. Stéphane Ruffier gardera bien les buts et sera protégé par Loïc Perrin, Wesley Fofana et Harold Moukoudi. Au milieu, Miguel Trauco et Mathieu Debuchy joueront les pistons quand l’entrejeu devrait être composé de Yann M’Vila, Zaydou Youssouf et Mahdi Camara. Enfin, la lourde charge de battre la défense parisienne sera dévolue à Denis Bouanga et Ryad Boudebouz.

Côté Parisien, Thomas Tuchel doit déplorer de nombreux absents. Presnel Kimpembe, Idrissa Gueye, Edinson Cavani et Julian Draxler sont blessés ou malades. Ander Herrera est en phase de reprise et Eric-Maxim Choupo-Moting est absent pour raisons personnelles. Le 4-4-2 devrait être choisi par l’Allemand. Keylor Navas sera le dernier rempart et devant lui Thomas Meunier, Thiago Silva, Abdou Diallo et Juan Bernat monteront la garde. Marquinhos et Marco Verratti s’occuperont de l’entrejeu quand Neymar et Di Maria évolueront sur les ailes. Enfin, Mauro Icardi sera associé à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque.