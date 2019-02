Le Chaudron s’apprête à vibrer une nouvelle fois ce dimanche soir. Les Verts reçoivent le Paris Saint-Germain cinq jours après sa probante victoire en Ligue des champions face à Manchester United. Une affiche qui va également permettre à Jean-Louis Gasset de jauger la faculté de son équipe à rivaliser face au champion de France. Victorieux mercredi 2-1 face à Strasbourg, Saint-Etienne a vu l’OM lui ravir la quatrième place à la différence de buts samedi.

Pour contrecarrer les plans parisiens, Gasset devrait s’appuyer sur un schéma en 3-5-2. Dans les buts, l’inamovible Stéphane Ruffier est pressenti pour démarrer la rencontre. Devant lui, on retrouverait une défense à trois composée de Kolodziejczak, Subotic et Perrin. Dans un milieu de terrain très fourni, Gabriel Silva occuperait le flanc gauche, accompagné du duo M’vila, Aït-Bennnasser dans l’axe.

Thomas Tuchel devrait se passer de Verratti

Sur la droite, Monnet-Paquet devrait démarrer ce choc. Plus haut, Rémy Cabella sera chargé d’alimenter en ballons la paire Khazri, Diony. Côté PSG, Thomas Tuchel devrait opter pour un 4-4-2 classique avec les absences de Neymar, Edinson Cavani et Thomas Meunier. Dans les buts, Alphonse Areola devrait reprendre sa place de titulaire. Devant lui, la charnière centrale composée de Thiago Silva et Presnel Kimpembe démarrerait la rencontre.

Juan Bernat occuperait le flanc gauche de la défense et Thilo Kehrer le côté droit. Dans l’entrejeu, le technicien allemand pourrait encore aligner Marquinhos, accompagné cette fois de Leandro Paredes. Angel Di Maria occuperait le couloir gauche et Daniel Alves le flanc droit. Plus haut, Julian Draxler devrait évoluer en soutien de Kylian Mbappé. Les Verts parviendront-ils à faire chuter une deuxième fois en Ligue 1 le PSG ? Réponse à partir de 21 heures.