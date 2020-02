En clôture de cette 22e de journée, nous avons droit à un classique du championnat de France puisque les Girondins de Bordeaux accueillent l’Olympique de Marseille (21h, à suivre en direct sur notre site). Les Phocéens ne l’ont plus emporté en Aquitaine depuis le 1er octobre 1977 et chaque année, on se demande si l’OM pourra un jour passer cette malédiction. Petit fait étonnant, l’actuel entraîneur marseillais, André Villas-Boas, est né un peu plus de deux semaines après cette dernière victoire (17 octobre 1977).

Mais cette fois (comme plusieurs fois depuis plus de 40 années), les voyants semblent au vert. D’une part, car l’OM est deuxième et que Bordeaux est malade, et surtout classé à la onzième position. Lors de la rencontre aller, les Bordelais avaient atteint les vestiaires avec une avance d’un but (1-0) en n’ayant pas proposé grand-chose, avant de prendre l’eau en seconde période et de finalement s’incliner sur le score de trois buts à un.

AVB récupère du monde

Pour essayer de poursuivre l’invincibilité, Paulo Sousa devrait aligner sa formation en 4-2-3-1. Benoît Costil, auteur d’un discours sur ce match dans le vestiaire après le match contre l’OL, sera capitaine et dans les buts. Benito et Sabaly s’occuperont des ailes de la défense tandis que Koscielny et Pablo se chargeront de l’axe. Otavio et Basic formeront le double pivot. Oudin et De Préville animeront les côtés pendant qu’Adli, buteur à l’aller, soutiendra Briand.

Du côté de l’OM, toujours pas de Florian Thauvin mais André Villas-Boas récupère Payet, Sarr et Kamara, tous les trois suspendus lors de la dernière journée de L1. Mandanda sera dans les buts et protégés par Sarr, Alvaro, Caleta-Car et Amavi. Morgan Sanson et Valentin Rongier animeront le milieu de terrain avec Boubacar Kamara. Dimitri Payet occupera le flanc gauche et son pendant à droite devrait être Valère Germain. Qui dit Germain sur un côté dit Benedetto dans l’axe. Pour une soirée historique ?