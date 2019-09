C’est reparti ! Après une journée de Ligue 1 en milieu de semaine et une nouvelle semaine de Ligue des Champions en approche, place à la 8e journée du championnat de France, qui nous réserve de belles affiches. À l’image de ce choc entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain au Matmut Atlantique. Une rencontre loin d’être facile pour les hommes de Thomas Tuchel, qui sortent d’une surprenante défaite à la maison face au Stade de Reims (2-0).

Les troupes de Paulo Sousa sont effectivement en forme en ce moment, et sont d’ailleurs invaincues à la maison. Seuls trois points séparent d’ailleurs les deux adversaires du jour, puisque si les Franciliens sont leaders, les Girondins sont cinquièmes et s’affirment comme un sérieux candidat à l’Europe. Les confrontations entre les deux formations sont d’ailleurs assez équilibrées ces derniers temps, puisque la rencontre de la saison dernière à Bordeaux s’était soldée sur un 2-2, alors que le PSG s’était imposé 1-0 au Parc des Princes.

Mbappé et Neymar vont rejouer ensemble

Pour ce match, le tacticien portugais devrait sortir un 3-4-3, avec Benoît Costil dans les cages. Koscielny sera le patron de la défense, bien entouré par Mexer et Benito. Sur les flancs, Kalu et Kwateng devront assurer sur les flancs, alors qu’Otavio et Tchouaméni seront alignés dans l’entrejeu. Devant, Hwang et l’ancien Parisien Yacine Adli devront notamment fournir de bons ballons à Jimmy Briand.

De son côté, Thomas Tuchel devrait revenir au 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages, protégés par ce quatuor Diallo-Kimpembe-Silva-Meunier. Marquinhos devrait donc encore jouer en sentinelle devant la défense, épaulé par un duo Verratti-Gueye devant lui. Neymar, Angel Di Maria et Pablo Sarabia composeront le trio offensif parisien, alors que Kylian Mbappé devrait retrouver les terrains en cours de match.

