Depuis 2 ans et l’irruption de SFR dans le monde des droits télévisés, il est difficile pour les fans de football de s’y retrouver. Entre Canal Plus, beIN Sports, RMC Sport et le petit nouveau qui est venu rafler les droits de la Ligue 1 Mediapro, l’éclatement de l’offre oblige les consommateurs à mettre la main au portefeuille. Et chaque concurrent se démène pour proposer les offres les plus complètes. Canal Plus a frappé fort récemment en récupérant les droits de la Ligue des Champions pour la période 2021-2024 (avec les deux principales affiches et le magazine d’après-match notamment, beIN Sports récupérant la diffusion des autres rencontres) mais sait qu’elle va vivre une saison 2020-2021 compliquée avec la perte de la Ligue 1 (qui sera diffusée par Mediapro et beIN Sports) et la seule Premier League à diffuser pour ses abonnées.

C’est pour éviter une fuite massive de ses abonnées que le groupe français a donc annoncé ce lundi 9 décembre des négociations avec beIN Sports pour un « partenariat de distribution et de sous-licence ». « Le Groupe CANAL+ et beIN SPORTS ont engagé des discussions exclusives en vue de conclure un accord de distribution exclusif et de sous-licence », peut-on lire sur le communiqué. « Selon les termes de l’accord, CANAL+ proposerait dans ses offres l’ensemble des chaînes de sport premium de beIN SPORTS et leurs contenus. En parallèle, CANAL+ deviendrait à partir du 1er juin 2020 le distributeur exclusif de beIN SPORTS sur toutes les plateformes et auprès de l’ensemble des opérateurs tiers en France. Le projet d’accord prévoit également que beIN SPORTS sous-licencie en exclusivité à CANAL+ ses droits 2020-2024 de football de Ligue 1, permettant aux abonnés de CANAL+ de bénéficier de deux matches par journée, dont 28 des 38 meilleures affiches de Ligue 1 de chaque saison, dès la prochaine saison (2020-2021). »

Un pacte Canal-BeIN pour mieux contrer Mediapro

Avec un tel accord en passe d’être conclu, Canal Plus limiterait la casse face à Mediapro, après avoir d’abord envisagé de récupérer, via une diffusion exclusive de la future chaîne du groupe sino-espagnol, le principal package de L1. BeIN Sports ayant conservé deux matches par journée, un accord permettrait donc à Canal Plus de proposer à ses abonnées de la Ligue 1 et de la Premier League la saison prochaine, avant d’y ajouter de la Ligue des Champions en 2021. Le président du directoire du groupe Canal Plus, Maxime Saada, a affiché sa satisfaction. « Nous sommes très heureux de la perspective d’un partenariat avec beIN SPORTS autour de ce projet ambitieux, qui est une excellente nouvelle pour nos abonnés et tous les amateurs de sport. Grâce à cet accord, CANAL+ continuera de diffuser la Ligue 1 au-delà de la saison en cours avec 28 des 38 meilleurs matchs de chaque saison en exclusivité jusqu’en 2024. De plus, CANAL+ va renforcer son partenariat de longue date avec beIN SPORTS en devenant le distributeur exclusif de la chaîne en France pour l’aider à conquérir de nouveaux abonnés. beIN SPORTS propose une offre sportive de très grande qualité qui complète parfaitement notre offre pour séduire tous les amateurs de sport en France. »

Pour beIN Sports, un tel accord est satisfaisant, surtout pour la survie de ses chaînes françaises, confrontées à une forte concurrence ces deux dernières années. Yousef Al-Obaidly, président de beIN SPORTS France, a déclaré : « Cet accord serait extrêmement positif pour beIN SPORTS et pour les amateurs de sport en France. Il garantit la pérennité de notre entreprise à long terme tout en augmentant son rayonnement sur le marché français. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli en France en si peu de temps depuis notre lancement en 2012. Nous avons développé l’entreprise qui a démarré comme une start-up pour devenir l’un des principaux diffuseurs sportifs du pays. Et nous avons des plans ambitieux et à long terme pour développer encore l’activité en France, dont ce partenariat est une première étape importante. » Déjà agacé par les conditions d’attribution des droits de la Ligue des Champions, le groupe Mediapro voit de son côté son adversaire principal se renforcer encore un peu plus. La bataille s’annonce plus que jamais féroce.