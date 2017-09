L’UEFA n’a pas attendu bien longtemps avant de dégainer. Quelques heures seulement après la clôture du mercato estival 2017, l’instance dirigeante du football européen a annoncé l’ouverture officielle d’une enquête visant à inspecter les comptes du Paris Saint-Germain après cette campagne de recrutement XXL ponctuée notamment par les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé.

Une action qui n’est pas restée longtemps sans réponse de la part du club de la capitale. Dans un communiqué, les Rouge-et-Bleu indiquent qu’ils prennent acte de la décision de l’UEFA, mais ne cachent pas leur étonnement vis-à-vis de la rapidité d’action de celle-ci. La raison ? Paris estime cette intervention très soudaine alors que des échanges réguliers avec les responsables du fair-play financier ont été réguliers selon le club.

Le communiqué du PSG :

« Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision du panel du Fair-Play financier de l’UEFA de s’assurer immédiatement de la conformité future des comptes au 30 juin 2018 du club parisien vis-à-vis des critères du Fair-Play financier pour la saison 2017/2018. Le Club est surpris d’une telle démarche, alors qu’il a en permanence tenu informées les équipes du Fair-Play financier de l’UEFA de l’impact de l’intégralité des opérations joueurs réalisées cet été alors que rien ne l’y obligeait. Le Club est très confiant dans sa capacité à démontrer qu’il respectera parfaitement les règles du Fair-Play financier au titre de l’exercice 2017/2018 ».

« Il rappelle qu’il a toujours opéré en toute transparence avec les instances européennes du football, avec lesquelles il a développé depuis six ans des relations de confiance, prouvant son plus grand respect pour l’Institution. Ainsi, le Directeur général délégué Jean-Claude Blanc a présenté le 23 août dernier au siège du Club pendant plus de trois heures aux experts de l’UEFA dont Andrea Traverso, responsable du fair-play financier à l’UEFA, des éléments chiffrés démontrant que les opérations réalisées, avec le FC Barcelone, et celle en cours avec l’AS Monaco, s’inscrivaient dans le respect des règles du Fair-play financier au titre de l’exercice 2017/2018. Le 31 août, la direction générale du Club a de nouveau échangé avec la direction du Fair-Play financier de l’UEFA pour détailler, en toute transparence, la manière dont l’opération avec l’AS Monaco serait intégrée dès cette saison dans les comptes du Club, tant au niveau des amortissements que de la masse salariale, et ce, dans le respect des normes comptables françaises et IFRS. Le Club a d’ores et déjà réalisé durant l’été 2017 un montant « d’opérations joueurs » en sortie lui permettant d’améliorer son résultat de plus de 104 millions d’euros sur la saison 2017/2018. Le Club rappelle, si besoin était, qu’il dispose également d’un actif joueur d’une valeur très significative susceptible de générer des plus-values très importantes dans les deux prochaines fenêtres de marché (janvier et juin) de l’exercice 2018 ».