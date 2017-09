L’incroyable mercato du PSG n’a pas laissé insensible les observateurs du ballon rond. Entre les sceptiques qui pensent que le fair play financier est largement bafoué, et les enthousiastes qui admirent les transferts de Neymar et Mbappé dans la capitale, le club parisien aura été au centre de toutes les attentions. L’UEFA, par la voix de son président, avait déjà affirmé que le vice-champion de France allait être dans son viseur.

« On s’occupe de tout ça. On vérifie tous les cas, sans exception. Je suis un avocat. Je ne me prononce pas avant que les faits soient jugés. Pour l’instant, aucun procès n’est ouvert. Je le répète, aucun Etat ne peut acheter un joueur » prévenait le président de l’instance européenne, Aleksander Ceferin il y a quelques jours. Cela n’a pas traîné, puisqu’au lendemain de la fermeture du mercato en Ligue 1 l’UEFA a annoncé avoir ouvert une enquête contre le club français.

L’UEFA ne communiquera pas pendant l’enquête

« La Chambre d’enquête de l’Organisme de contrôle financier des clubs de l’UEFA a ouvert une enquête formelle sur le Paris Saint-Germain dans le cadre de son suivi continu des clubs en vertu du règlement sur le Fair-Play Financier (FPF). L’enquête portera sur la conformité du club avec l’exigence de l’équilibre financier, en particulier à la lumière de son activité de transfert récente. Au cours des prochains mois, la Chambre d’enquête de l’Organisme de contrôle financier des clubs de l’UEFA se réunira régulièrement afin d’évaluer soigneusement toute la documentation relative à cette affaire. L’UEFA considère le fair-play financier comme un maillon essentiel de la gouvernance assurant la pérennité financière du football européen de clubs. L’UEFA ne fera aucun commentaire sur ce sujet tant que l’enquête sera en cours. » indique le communiqué de l’instance.

Avec les achats de Berchiche (15 M€) mais surtout de Neymar (222 M€) et de Mbappé (prêt avec option d’achat de 180 M€), le PSG a fait tomber des barrières durant ce mercato mais ça ne plaît pas à tout le monde. Le Barça, la Juventus Turin, le Bayern Munich mais aussi Jean-Michel Aulas ont multiplié les déclarations critiquant les méthodes du vice-champion de France. Ils voient là une forme d’injustice et un acte qui va à l’encontre du fair play financier. À l’UEFA de trancher maintenant.