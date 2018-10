L’Olympique de Marseille n’aura tenu qu’une mi-temps. Dimanche soir, le LOSC s’est offert le scalp d’une équipe phocéenne, certes diminuée, mais qui n’a pas réussi à faire le poids face à la très attendue "Bip-Bip" (Bamba-Ikoné-Pépé). Le trio lillois a encore sévi. Nicolas Pépé a ouvert le score du pénalty (65ème). Élu homme du match, l’ancien joueur du SCO d’Angers continue de porter les pensionnaires du stade Pierre Mauroy. Mais si tous les médias parlent de lui, il n’est pas le seul à réaliser un début de saison canon. Auteur d’un doublé hier soir (86ème sp, 89ème), Jonathan Bamba, qui est très ami avec Pépé, a livré une bonne prestation.

Remuant, percutant et rapide, il a apporté aux siens et a beaucoup travaillé défensivement. Après la rencontre, le joueur a préféré mettre en avant le collectif. « C’est une très belle victoire. Les choses que le coach a voulu mettre en place ont été respectées. Il va falloir continuer à travailler pour être performant sur les prochains matches. Cela s’est joué sur des détails. On ne s’est pas précipités. On a eu le temps de mettre des choses en place et des les user sur la durée. Il va falloir continuer pour progresser ». En plein apprentissage, le footballeur âgé de 22 ans poursuit sa progression dans le nord sous les ordres de Christophe Galtier.

Meilleur démarrage de Bamba en Ligue 1

Un coach qui lui fait confiance. Et cela paye ! Arrivé cet été, il n’a pas mis longtemps à trouver ses marques puisqu’il a été titulaire lors des huit journées de Ligue 1. D’ailleurs, il a joué tous les matches en intégralité, hormis celui face à Bordeaux (56 minutes). En 686 minutes, il a marqué 5 buts. Il est le co-meilleur buteur de son équipe avec Nicolas Pépé et le troisième meilleur buteur de L1 ex-aequo. D’excellents débuts donc pour celui qui s’est aussi illustré en équipe de France Espoirs au mois de septembre. Après avoir joué tout le match face à la Bulgarie (0-1), Bamba, entré en jeu, a trouvé le chemin des filets lors de la victoires 2 à 0 contre le Luxembourg. Tout va donc très bien pour le joueur qui réalise son meilleur début de saison en Ligue 1.

Au même stade l’année dernière, il en était à 4 buts en L1 (7 buts en fin de saison). De quoi donner énormément de regrets à l’AS Saint-Etienne. D’autant qu’il est parti libre pour signer 5 ans à Lille. « On se souvient de l’histoire de Jonathan Bamba, un joueur qui s’est révélé sur le tard. Il y a 18 mois, il ne jouait pas et s’est ensuite révélé. Jonathan a toujours exprimé la volonté de rester. Il a été irréprochable dans son comportement. Malheureusement pour nous, ce n’est pas lui qui a choisi, c’est son environnement qui a choisi pour lui et l’a envoyé là où il y avait des intérêts supérieurs pour eux. Cela arrive, cela ne doit très clairement plus arriver. Le club a sa part de responsabilité dans ce dossier. On doit être plus vigilants », avait confié Frédéric Paquet. Avec un tel début de saison, Jonathan Bamba, qui devrait être très sollicité, prouve qu’il a fait le bon choix !