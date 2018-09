Treize points. Avant la clôture de cette huitième journée de Ligue 1, le LOSC et l’Olympique de Marseille comptaient le même nombre d’unités. Et quoi de mieux qu’un duel au stade Pierre-Mauroy pour se départager ? Les Dogues restaient de leur côté sur une défaite en milieu de semaine face aux Girondins de Bordeaux (0-1), alors que les Phocéens arrivaient dans le Nord avec un peu plus de confiance suite à leur victoire à l’arraché contre Strasbourg (3-2), trois jours après le revers dans l’Olympico (2-4). Côté lillois, Christophe Galtier alignait son 4-2-3-1 avec quasiment l’équipe type. Suspendu suite à son expulsion, Soumaoro laissait sa place à Dabila en défense, alors que Rémy était préféré à Fonte en attaque. Côté olympien, Rudi Garcia optait pour le même schéma tactique avec plusieurs surprises dans son onze. Sertic était aligné d’entrée dans l’entrejeu, alors que Radonjic prenait le couloir droit avec Thauvin replacé en numéro 10 et Germain en attaque.

La rencontre démarrait sur un rythme peu soutenu, les deux formations se disputant le ballon tout en tentant d’organiser des offensives. Il fallait attendre la dixième minute de jeu pour voir la première occasion de la partie. Après un bon rush dans le couloir gauche face à Mendes, Thauvin trouvait Radonjic au point de penalty dont la reprise de volée passait au-dessus. Ikoné répondait mais sa frappe à ras de terre n’inquiétait pas Mandanda (13e). L’ailier serbe de l’OM revenait lui à la charge quelques minutes plus tard mais poussait un peu trop loin son ballon (20e). Juste derrière, les Dogues faisaient lever leurs supporters sur une belle action. Pris dans le couloir droit, Pépé revenait dans l’axe avant de centrer du gauche vers Ikoné. Ce dernier ne contrôlait pas et ouvrait son pied mais sa reprise croisée frôlait le montant de Mandanda (24e). Comme sur l’action précédente de Radonjic, Thauvin accélérait lui aussi sur un service de Sarr, mais l’international français était repris par Fonte et Maignan (33e). En fin de première période, Mendes essayait lui sa chance de loin mais ne trouvait pas le cadre (45e+1).

Au retour des vestiaires, le rythme de la rencontre était beaucoup plus élevé. Après seulement quatre minutes de jeu, Ocampos se créait une énorme occasion. Lancé dans le dos de la défense, l’ailier argentin se présentait face à Maignan mais sa frappe croisée était stoppée en deux temps par le gardien lillois (48e). Les Dogues répondaient ensuite par l’intermédiaire de Pépé, dont la frappe enroulée frôlait le montant opposé de Mandanda, qui était battu (49e). La rencontre avançait ensuite mais les occasions étaient moins nombreuses, jusqu’à l’heure de jeu... Sur une accélération foudroyante, Pépé laissait Luiz Gustavo sur place et était fauché par Mandanda dans la surface. L’attaquant du LOSC prenait ses responsabilités et ouvrait le score en transformant ce penalty (65e, 1-0).

Suite à cette ouverture du score, Rudi Garcia réagissait et lançait Payet et Mitroglou, rappelant sur le banc Ocampos et Germain (68e). Malgré ces deux changements, le visage de l’OM ne changeait pas, puisque les Phocéens n’arrivaient pas à créer le danger, alors que Payet se montrait disponible pour organiser le jeu. Mais les Dogues enfonçaient leurs adversaires en fin de partie. Sur une contre-attaque, Pépé, encore lui, était stoppé par Luiz Gustavo qui concédait un penalty. Et Bamba transformait (86e, 2-0). Un premier but puis un deuxième même pour le numéro 14 lillois ! Trois minutes plus tard, Ballo-Touré prenait le dessus sur Sarr dans la surface et servait sur un plateau Bamba qui poussait le ballon dans le but vide (89e, 3-0). Une véritable leçon donc du LOSC, qui s’emparait de la deuxième place de la Ligue 1. Et l’OM allait dormir à la 6e place du classement.

L’homme du match : Pépé (8) il a tenté sa chance à la 21e minute en enrhumant Sakaï, mais sa frappe a été contrée par la défense olympienne. Sa vitesse a mis à mal la défense olympienne et lui a permis de s’offrir plusieurs opportunités. À la 37e minute, il a pris ses responsabilités et a tiré un coup franc bien placé, mais son tir a été contré par le mur olympien. À la 63e minute, il a provoqué et transformé un penalty qui a permis à son équipe de mener 1-0 au tableau d’affichage. Il a provoqué un second penalty à la 85e minute qui a permis à Bamba de porter le score à 2-0. Il a été remplacé par Gabriel (90e+2) qui n’a pas eu le temps de s’illustrer.

Maignan (6) : il a effectué une très bonne sortie à la 20e minute qui a empêché Radonjic de trouver le chemin des filets. Il a été décisif également lorsqu’il a stoppé la tentative d’incursion de Thauvin (34e). À la 48e minute, il s’est parfaitement couché pour intercepter une frappe d’Ocampos. Globalement, il a rempli sa part du contrat et a permis à Lille de ne pas encaisser de but.

Celik (5,5) : il a été relativement discret en début de match. Sa bonne communication avec le reste de la défense lui a permis d’intervenir quand c’était nécessaire. Il a fait plusieurs bonnes montées, mais ses centres étaient trop imprécis. En deuxième période, à la 48e minute, il a commis une erreur qui aurait pu être fatale à son équipe. En effet, il a manqué un contrôle, ce qui a permis à Ocampos de tirer sans succès. À la 71e minute, il a fait un bon retour de la tête juste devant Mitroglou qui semblait être en position de frapper.

J. Fonte (5,5) : il est intervenu intelligemment sur une accélération de Thauvin à la 34e minute et a pu empêcher le joueur marseillais de marquer. Il a réussi 86 % de ses passes dans ce match alors qu’il n’a joué que 46 ballons.

Dabila (5) : il a bien pris Ocampos qui a tenté de le prendre de vitesse tout au long du match. Il a apporté de la stabilité à la défense lilloise. Il a réussi 83% de ses passes et a gagné 19 ballons.

Ballo-Touré (4,5) : il a rendu une mauvaise copie ce soir. On ne l’a pas beaucoup vu dans ce match. Il s’est parfois projeté vers l’avant et a proposé des options offensives à ses coéquipiers en attaque. Au total, il n’a joué que 40 ballons dans cette rencontre et a perdu 10 fois la balle.

Thiago Mendes (6,5) : après une première partie de match très timorée, à la 45e minute, juste avant la mi-temps, il a tenté sa chance, mais sa frappe lointaine est passée à côté du cadre. Il a essayé de marquer à nouveau au retour des vestiaires. Il n’est encore pas parvenu à trouver le cadre (46e). Il a réussi 72% de ses transmissions de balles dans cette rencontre et a globalement fait une bonne partie.

Xeka (6) : il a subi un coup de coude d’Ocampos qui tentait de protéger son ballon. Il a ensuite écopé d’un carton jaune pour une faute d’antijeu sur Thauvin à la 18e minute, ce qui l’a empêché de vraiment s’exprimer lors de la suite du match.

Ikoné (7) : placé en position de milieu offensif derrière Loick Rémy, il a apporté techniquement au milieu de terrain lillois. Il a délivré de bons centres et s’est beaucoup montré en première mi-temps. Il a glissé un grand pont à Sakai alors que le Japonnais tentait de l’arrêter sur le côté droit. Il a été remplacé par Ié à la 75e minute qui ne s’est pas beaucoup montré.

Bamba (7,5) : grâce à sa bonne vision du jeu, il a su trouver des solutions et écarter le jeu lorsque c’était nécessaire. Après la sortie d’Ikoné et l’entrée de Ié, il a pu retrouver un poste où il était plus à l’aise à droite de l’attaque lilloise. Il a trouvé le chemin des filets à la 85e minute sur penalty provoqué par Nicolas Pépé. Avant de s’offrir un doublé pour porter le score à 3-0.

Rémy (4,5) : il a repoussé un coup franc marseillais mal tiré de la tête à la 23e minute. ll a pensé avoir une opportunité à la 30e minute, mais l’ancien Niçois était hors-jeu. En deuxième mi-temps, il a frappé au but de la tête, mais son tir est passé juste à côté du montant de Mandanda. Il n’a pas fait un grand match et il a été logiquement remplacé par Leao (78e) qui faisait sa première apparition en Ligue 1, mais n’a pas brillé.

- Mandanda (3,5) : encore une fois présent dans les cages olympiennes, le portier français a connu une première période très tranquille avec seulement une frappe à ras de terre d’Ikoné à stopper (13e). Mais en deuxième période, le gardien phocéen a condamné son équipe en concédant le premier penalty sur Pépé (65e). Steve Mandanda n’a ensuite rien pu faire sur l’autre penalty de Bamba (86e) et son deuxième but derrière (89e).

- Sarr (5,5) : placé dans le couloir droit puisque Sakai était à gauche, l’ancien Messin est rapidement monté aux avant-postes pour déposer un centre sur Thauvin (4e), tout en réalisant le travail défensif en réalisant un superbe tacle sur Ballo-Touré (7e). Auteur d’autres interventions importantes (24e, 61e), le joueur de 26 ans a cependant été en retard sur une occasion d’Ikoné (24e). Un match plutôt correct de sa part. Suel véritable point noir au tableau, son duel avec Ballo-Touré sur le dernier but (87e).

- Kamara (6) : titulaire aux côtés de Luiz Gustavo suite aux absences de Rami et Caleta-Car, le jeune défenseur olympien s’est rapidement montré vigilant pour repousser de la tête des centres (12e, 21e, 26e). Auteur d’un tacle plein d’assurance sur une passe en profondeur vers Pépé (35e), Boubacar Kamara a ensuite stoppé Ikoné dans la surface à deux reprises (48e, 57e). Il a clairement été le meilleur joueur de l’OM malgré les trois buts encaissés.

- Luiz Gustavo (3) : peu en vue dans cette partie, le capitaine phocéen, en l’absence de Payet, a d’abord repoussé de la tête une belle frappe de Pépé (21e) avant de rester solide en première période. Mais dans le deuxième acte, l’international brésilien a montré des lacunes, en laissant d’abord Pépé passer sur le premier penalty, et en le fauchant ensuite sur le second ! Une rencontre à oublier très très vite...

- Sakai (4,5) : aligné cette fois-ci côté gauche suite à la suspension d’Amavi, l’international japonais a montré de belles choses, en écartant le danger de la tête devant Rémy qui rôdait (17e). Mais face à Pépé ou encore Ikoné, il a souvent été en retard, notamment sur les longs ballons dans le dos. Sur le deuxième but lillois, Hiroki Sakai était largement en retard au moment de la contre-attaque, avant d’être derrière Bamba sur le dernier but.

- Sertic (3) : préféré à Lopez pour accompagner Strootman dans l’entrejeu, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux n’a rien montré du tout durant 87 minutes... Avec très peu de ballons touchés, le milieu de 29 ans a traversé cette partie, pour finalement laisser sa place à Lopez (87e), que l’on a pas eu le temps de voir sur la pelouse.

- Strootman (3,5) : déjà dans le dur contre Strasbourg ou encore l’Olympique Lyonnais, après pourtant de bons débuts avec l’OM, l’ancien milieu de l’AS Roma a seulement bien défendu en début de partie face à Rémy (5e) Pris par les milieux lillois, supérieur dans tous les domaines, le Néerlandais n’a pas apporté beaucoup dans l’entrejeu phocéen.

- Radonjic (5) : titulaire pour la première fois avec l’OM, l’ailier serbe a plutôt convaincu. Auteur de la première tentative (9e), l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade a ensuite trop poussé son ballon sur un bon service de Thauvin (20e), avant de réaliser un bon travail pour lancer Ocampos (44e). Et sur le plan défensif, il a souvent aidé Sarr, qui montait beaucoup. Une première satisfaisante après quelques apparitions sous le maillot phocéen.

- Thauvin (4) : suite à la titularisation de Radonjic, le champion du Monde était aligné au poste de numéro 10. Un poste qui ne lui a pas trop réussi. Toujours sifflé par le public lillois, le joueur de 25 ans a d’abord réalisé une belle percée (9e) avant de lancer dans de bonnes conditions Radonjic (20e), mais il a surtout fait le mauvais choix face à Maignan et Fonte avant la pause (33e). En deuxième période, l’international français a raté le ballon sur un centre de Strootman (68e). Un match très compliqué.

- Ocampos (4) : de retour sur l’aile gauche de l’OM, l’ailier argentin a connu une rencontre difficile, la faute notamment à une doublette Celik-Pépé solide. Présent défensivement comme face à Ikoné (13e), le joueur de 24 ans a ensuite pris trop de temps face à Dabila dans la surface pour frapper (14e). Sanctionné d’un carton jaune pour un coup de coude dangereux sur Xeka (17e), il a ensuite buté sur Maignan (47e) avant de laisser sa place à Payet (67e). Le milieu français a fait du bien à son équipe en organisant le jeu.

- Germain (3) : titulaire contre Strasbourg, l’attaquant français était encore préféré à Mitroglou à la pointe de l’attaque phocéenne. D’abord actif en début de rencontre, avec notamment quelques bons appels dans la profondeur, l’ancien Monégasque a ensuite disparu petit à petit des radars. Le joueur de 28 ans n’a absolument rien montré, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a donc logiquement été remplacé par Mitroglou (68e), qui n’a pas eu d’occasions dans cette rencontre.

