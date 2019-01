Décidément, ça va être animé jusqu’à la toute fin du mercato du côté de la Turbie. Les Monégasques ont procédé à une petite révolution dans leur effectif pendant ce mois de janvier, avec le licenciement de Thierry Henry et le retour de Leonardo Jardim notamment. De nombreux joueurs comme Cesc Fabregas, Gelson Martins, William Vainqueur, Fodé Ballo-Touré et Naldo sont venus renforcer un effectif en difficulté mais surtout très jeune. Et ce n’est pas terminé, puisque le club du Rocher devrait bientôt officialiser l’arrivée de l’attaquant de Naples Carlos Vinicius pour un montant environnant les 10 millions d’euros.

De quoi rassasier Vadim Vasyliev et compagnie ? On dirait bien que non si on se fie aux dernières informations de Sky Italia. Le média transalpin, qui a montré être encore plutôt bien renseigné sur ce mercato hivernal, affirme que l’AS Monaco s’attaque maintenant à João Miranda, l’expérimenté défenseur central de l’Inter. Le joueur brésilien de 34 ans, passé par Sochaux et l’Atlético notamment, souhaiterait quitter le club lombard, où il est en manque de temps de jeu.

L’opération ne s’annonce cependant pas forcément évidente pour l’AS Monaco, dans la mesure où l’Inter acceptera de s’en séparer uniquement si un remplaçant lui est trouvé. Et à trois jours de la fin du mercato, cela pourrait être quelque peu compliqué. Reste également à voir combien demande le club milanais pour celui qui avait été un des éléments clé des premiers succès de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. Mais les dirigeants monégasques ont montré qu’ils pouvaient nous surprendre !