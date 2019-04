Nous vous l’annoncions en exclusivité sur Foot Mercato : les représentants de Tanguy Ndombele ont déjà rencontré les dirigeants du Real Madrid, et ces derniers leur ont exposé le projet merengue pour la saison à venir. Les échanges entre les deux parties ont été très positifs, toujours selon nos informations. Seulement, l’Olympique Lyonnais, avec qui le joueur est sous contrat jusqu’en 2023, a logiquement son mot à dire.

Et ce soir, c’est AS qui dévoile de nouvelles informations sur la situation du milieu de terrain tricolore. Lors des discussions entre des émissaires madrilènes et l’OL, la direction lyonnaise aurait fixé la valeur du joueur à 100 millions d’euros. Seulement, selon des sources proches du joueur citées par le média, les exigences lyonnaises pourrait redescendre à un montant situé entre 70 et 80 millions d’euros.

Zinedine Zidane a demandé le recrutement de Ndombele

Un montant conséquent pour le club de la capitale espagnole, dans la mesure où celui ci a de nombreuses positions à renforcer, et les éventuelles arrivées de Paul Pogba et/ou Eden Hazard pourraient déjà s’avérer très onéreuses. D’autant plus que niveau départs, le Real Madrid semble en difficulté, avec un Gareth Bale dont personne ne veut par exemple. Mais la volonté de Zinedine Zidane - qui a demandé à sa direction le recrutement de l’ancien joueur d’Amiens - pourrait clairement jouer, d’autant plus que le tacticien français devrait bien avoir les pleins pouvoirs sur le mercato.

Les supporters lyonnais peuvent donc s’inquiéter, d’autant plus que le joueur est également suivi outre-Manche, avec plusieurs gros clubs anglais comme Manchester City qui seraient également sur le coup. En plus de Tanguy Ndombele, l’OL pourrait perdre des joueurs comme Memphis Depay, Nabil Fekir, voire Ferland Mendy ou Houssem Aouar. L’été s’annonce long et compliqué du côté du Groupama Stadium...