L’Olympique Lyonnais prépare l’avenir. En plus d’essayer de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le club rhodanien va devoir trouver un nouvel entraîneur puisque Bruno Genesio quittera ses fonctions en fin de saison. Du côté des joueurs aussi il pourrait y avoir du mouvement que ce soit dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas avait d’ailleurs confié : « On sait qu’on va être attaqué. Qui dit valorisation forte dit qu’il va y avoir des appétits de clubs très riches pour nos joueurs. On ne laissera partir cet été qu’un ou peut-être deux joueurs ».

Tanguy Ndombele figure en tête de liste. À 22 ans, le milieu de terrain s’est clairement imposé dans l’équipe lyonnaise où il est un titulaire en puissance. L’ancien joueur d’Amiens poursuit sa progression lui qui a pu découvrir la Ligue des Champions et qui a été convoqué en équipe de France A cette saison. Des prestations qui n’ont pas échappé à de nombreux clubs désireux de se renforcer l’été prochain. La Juventus et le Paris Saint-Germain sont des candidats sérieux et crédibles. Mais ils ne sont pas les seuls.

Il y a un mois, le média espagnol El Confidencial indiquait que Zinedine Zidane appréciait le profil de l’international tricolore. Ce que nous pouvons vous confirmer. Mais ce n’est pas tout. Selon nos informations, les représentants de Tanguy Ndombele ont rencontré les dirigeants madrilènes il y a quelques jours dans la capitale espagnole. L’occasion de nouer les premiers contacts et connaître les intentions du footballeur sous contrat jusqu’en 2023 à Lyon. Les Madrilènes ont aussi exposé leur projet pour la saison prochaine. Les échanges ont été très positifs entre les différentes parties. Affaire à suivre donc...