On ne l’arrête plus ! Après une préparation tronquée puisqu’il est arrivé le 31 août dernier puis une adaptation en douceur, Moussa Dembélé est bien installé à l’OL. Cette saison, le natif de Pontoise en est à 16 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Sur tous ces buts, 12 ont été inscrits en Ligue 1. Le dernier date de dimanche lors de la victoire 3 à 2 face à Montpellier. L’attaquant âgé de 22 ans, meilleur buteur de l’OL en L1, a trouvé la mire d’une frappe en force imparable. Un but qui a permis aux siens de reprendre de l’avance (il a marqué le but du 2-1) et qui est son cinquième lors de ses trois derniers matches de championnat de France. C’est aussi son dixième but de l’année 2019 toutes compétitions confondues.

Il est logiquement le meilleur buteur de son équipe sur l’année 2019. L’ancien du Celtic, qui n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors des deux confrontations face au FC Barcelone en Ligue des Champions, devance largement Nabil Fekir (5 buts en 2019), Martin Terrier (3 buts), Bertrand Traoré (3 buts), Maxwel Cornet et Memphis Depay (2 buts en 2019). Forcément, son apport est apprécié au sein de l’OL. Gérald Baticle l’a encensé après la victoire face à Montpellier. « Moussa (Dembélé) fait une saison énorme car il n’a pas joué tous les matchs. Il a trouvé sa cadence et progresse à chaque rencontre. C’est très intéressant car il joue juste et est très complet ».

Genesio félicite Dembélé

Même son de cloche du côté de Mathieu Gorgelin. La doublure d’Anthony Lopes a multiplié les éloges à son sujet. « Oui, c’est sûr qu’il est indispensable, depuis janvier il nous fait énormément de bien. Dos au jeu, il arrive à gratter des ballons, à gagner des duels. Il a retrouvé une efficacité qui nous fait du bien devant. C’est bien pour lui et pour l’équipe ». Une équipe où il est devenu essentiel pour Bruno Genesio qui en a fait un titulaire en puissance en cette deuxième partie de saison 2018-2019. « Il ne sort pas de l’équipe parce qu’il est performant. C’est comme ça. Il faut être performant sur le terrain ».

Il poursuit : « C’est ce qui compte le plus et il l’est. Il l’est même lorsqu’il ne marque pas car il fait les efforts pour l’équipe, il bouge beaucoup, il crée des brèches aussi pour les autres. Ce soir (dimanche), il a marqué un but important. Si Moussa joue tout le temps, c’est qu’il le mérite ». Il méritait visiblement aussi l’investissement de 22 millions d’euros (bonus compris) que l’OL a fait pour l’arracher au Celtic. Cela paye aujourd’hui pour Moussa Dembélé,qui a récemment été présélectionné en équipe de France A selon nos informations. En attendant d’avoir sa chance peut-être un jour avec les A, il rejoindra les Espoirs durant les prochains jours.