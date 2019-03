Un match pas comme les autres. Cet OL-TFC restera à jamais gravé dans la mémoire de Nabil et Yassin Fekir. Ce dimanche, les deux frères ont joué quelques minutes ensemble en Ligue 1. C’est aussi ensemble qu’ils se sont présentés face aux journalistes en zone mixte. L’occasion de revenir sur ce moment forcément spécial pour eux. A commencer pour Yassin qui disputait ses premières minutes en L1. « Jouer avec mon frère m’a procuré beaucoup d’émotions. C’est une première avec lui. Lors de mes entrées précédentes il n’était pas sur le terrain. C’est un avantage d’avoir son frère dans le vestiaire mais les autres joueurs m’intègrent parfaitement au groupe. J’ai été heureux de jouer avec mon frère ce soir. » Même son de cloche du côté du champion du monde 2018. « C’est un moment inoubliable. Cela me fait très plaisir mais j’espère que ce n’est qu’un début. C’est une grande fierté de jouer avec lui. Notre père attendait cela depuis longtemps. Yassin s’intègre avec tout le monde. J’essaye de lui donner des conseils car j’ai plus d’expérience mais il a beaucoup de qualités. »

Une fois cela fait, Nabil Fekir a pu évoquer son retour sur les terrains lui qui n’avait plus joué avec l’OL depuis le 15 février dernier et la victoire 2 à 1 contre Guingamp. Suspendu face au FC Barcelone, le numéro 18 lyonnais avait ensuite été forfait lors des rencontres face à l’AS Monaco et Caen (Coupe de France). Dans le groupe pour la réception de Toulouse, l’international tricolore n’a pas manqué son retour sur les terrains. Disponible pour ses coéquipiers, le Lyonnais a touché pas mal de ballons et a souvent initié les belles actions des Gones. À la 10e, c’est lui qui a centré pour Memphis Depay. Derrière, le Hollandais a enchaîné les dribbles avant de tromper Reynet (1-0). En plus de faire le travail de pressing, il a aussi subi pas mal de fautes. Et à la 35e, Fekir s’est amusé avec Julien avant de se faire faucher dans la surface par Cahuzac. Un pénalty qu’il s’est chargé de transformer (3-1).

Aulas s’enflamme pour Fekir

Enfin, il a de nouveau été impliqué sur le dernier but lyonnais en centrant pour Moussa Dembélé, auteur d’un doublé dimanche (5-1, 70e). Une soirée parfaite pour Nabil Fekir qui a signé un retour en force dans l’effectif de Bruno Genesio. Elu homme du match par les supporters de l’OL, il a aussi marqué son 9ème but de la saison en Ligue 1 (12 toutes compétitions confondues). De quoi donner le sourire à tout l’Olympique Lyonnais à commencer par son président Jean-Michel Aulas. « Il faut noter le retour de Nabil qui, avec son talent, a réussi à débloquer le match une fois de plus, et puis qui a éclaboussé par ses attitudes ce match d’une immense ambition offensive. On a l’impression que quand Nabil est à ce niveau-là, les autres joueurs, qui sont aussi des joueurs de talent, ont encore plus de chance de réussir leurs actions de classe ».

Lucas Tousart est du même avis. « Nabil est notre capitaine. Il a cette faculté de pouvoir amener le danger à tout moment. C’est déjà un très bon relais sur le terrain. Tu sais que quand tu lui donnes la balle, ça peut faire danger à chaque action. Donc c’est forcément un plus d’avoir un joueur comme ça. Il nous a un peu manqué ces derniers matches, même si on a réussi à faire de bonnes prestations aussi. Mais Nabil c’est Nabil. Il nous apporte tout ce qu’il sait faire et toute sa palette ». Le principal intéressé n’a pas voulu trop en faire, lui qui a préféré savourer le grand moment qu’il a vécu avec son frère Yassin. « Ça fait du bien de jouer 90 minutes, avec de bonne sensation. On a fait un match sérieux ». Il faudra en faire autant face à Strasbourg puis face à Barcelone. Et cette fois-ci, Nabil Fekir devrait être de la partie !