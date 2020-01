En début de saison, si des paris avaient été lancés sur la place de l’Olympique de Marseille au classement de Ligue 1 à la trêve hivernale, pas sûr que beaucoup auraient misé sur la deuxième place. Et pourtant. Dauphin du Paris Saint-Germain en fin décembre, après notamment une série de sept victoires en huit matches, le club phocéen ne lâche rien. Hier soir, les hommes d’André Villas-Boas l’ont d’ailleurs prouvé en allant s’imposer sur la pelouse de Rennes (1-0). Un succès synonyme d’énorme bonus pour l’OM dans la course au podium.

Après sa victoire, la formation d’AVB compte en effet huit points d’avance sur sa victime du soir (à qui il reste un match en moins). Mieux, le quatrième du classement (le LOSC) est virtuellement relégué à dix longueurs en attendant son match de ce week-end. De quoi pouvoir se passer dans le casque l’hymne de la Ligue des Champions un peu plus fort ? Interrogé à ce sujet, Villas-Boas ne boudait pas son plaisir, mais a indiqué vouloir attendre le mois de mars pour commencer à en parler. Une prudence également adoptée par ses ouailles.

L’OM ne veut pas se cacher pour autant

À commencer par Valentin Rongier. « Tous les feux sont au vert, mais il ne faut pas qu’on s’enflamme. On dit toujours la même chose, mais c’est vrai. Il reste encore beaucoup de matches, Rennes a encore un match de retard. Il y a d’autres équipes qui sont là aussi, mais c’est un très bon coup ce soir (hier) », a indiqué l’ancien Nantais, imité juste après par son collègue de l’entrejeu, Kevin Strootman. « On doit voir match après match. On ne doit pas parler de Ligue des Champions ou d’autre chose. On a gagné contre un concurrent direct, c’est très important. Mais on doit prendre match après match ».

Un discours bien rodé, destiné à ne pas s’attirer trop de pression. Car si les Marseillais visent clairement cette deuxième place, ils ne comptent pas pour autant commencer à faire de grandes annonces. « On ne peut pas se cacher quand on est deuxième à ce moment de la saison. Maintenant, on fait preuve d’humilité. On sait que ce n’est pas simple, mais à chaque fois on répond présent. Il faut continuer, garder cet état d’esprit-là. On verra bien ce que ça va donner à la fin du championnat. Ça va très vite. Il suffit d’une mauvaise série pour que les équipes recollent. Aujourd’hui, on ne se prend pas la tête. On prend les matches les uns après les autres. On enchaîne. On verra », a ainsi conclu Steve Mandanda.