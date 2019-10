« Le problème, c’est qu’on se trouve dans une situation presque calamiteuse du point de vue financier, et on doit attendre un peu pour faire des investissements. Des recrues en janvier ? Je ne pense pas. Mais il n’y a que le propriétaire qui peut répondre à cette question. Mais, selon les informations que j’ai actuellement, je ne pense pas », expliquait récemment André Villas-Boas, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En laissant planer un léger doute, le Portugais se laisse une porte ouverte pour le recrutement cet hiver. Avec les problèmes des Phocéens cette année (blessure de Thauvin et d’Alvaro Gonzalez et les suspensions de Boubacar Kamara et de Dimitri Payet), on a pu voir que l’effectif de l’OM était un brin court. Il se pourrait donc que les dirigeants mettent la main à la poche pour essayer de garnir un effectif qui risque de vite tirer la langue.

L’OM va offrir plus de 5,5 M€

Selon les informations des médias serbes, dont Telegraf et Novosti, l’Olympique de Marseille pourrait passer à l’action pour Strahinja Pavlovic, le défenseur droitier du Partizan Belgrade. Le solide gaillard (1,94 m ; 94 kilos) a été supervisé récemment lors du derby de Belgrade (victoire 2-0 du Partizan). Prolongé en septembre dernier jusqu’en 2024, l’international Espoirs serbe (quatre sélections) était pisté par le club romain de la Lazio qui avait fait une belle offre.

En effet, les Laziales avaient offert 5,5 M€ pour acquérir ses services. Selon les informations serbes, l’OM compte dégainer le chéquier en janvier afin de se l’offrir et serait prêt à dépasser l’offre du club de la Ville Éternelle. Si ce transfert se concrétise, c’est une mauvaise nouvelle pour le minot Lucas Perrin, titulaire en défense centrale depuis les absences conjuguées de Boubacar Kamara et d’Alvaor Gonzalez. Reste à connaître la position du défenseur de 18 ans, qui peut aussi évoluer en tant que milieu défensif.