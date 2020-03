Un tournant. Cette dernière constituait un moment charnière de la saison de l’Olympique Lyonnais. Les Gones avaient plusieurs rendez-vous capitaux. Le premier était mercredi en huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League. Alors qu’ils étaient loin d’être favoris, les hommes de Rudi Garcia se sont imposés 1 à 0. Ils ont surtout maîtrisé parfaitement la Vieille Dame lors de la première mi-temps, avant de tenir bon en deuxième période malgré les assauts turinois. Avec ce succès, les Olympiens ont encore toutes les chances de se qualifier dans quinze jours. Après cette copieuse entrée, l’OL a enchaîné avec le plat de résistance dimanche lors du derby face à l’ennemi juré, l’AS Saint-Étienne. Et là encore, les Lyonnais ont été bons. Ils se sont imposés 2 à 0, grâce à un doublé de Moussa Dembélé, en se montrant de nouveau intéressants dans le jeu. Ce fut notamment le cas en première période, où l’ASSE n’a pas existé face à Lyon (78% de possession de balle).

Après cette belle semaine, Jean-Michel Aulas ne pouvait avoir que le sourire en zone mixte. « Disons que la semaine avait bien commencé avec la victoire contre la Juventus. Il va falloir la poursuivre. On a vu surtout un match d’une très grande qualité, en particulier la première mi-temps. Je n’avais pas vu l’Olympique Lyonnais à ce niveau depuis quelque temps. On avait déjà vu l’équipe à un bon niveau lors de la première mi-temps face à la Juventus. Donc ça fait très plaisir. C’est la preuve que parfois quand on s’impatiente sur la qualité du jeu, il faut être patient. On a vu que ces joueurs en avaient quand ils étaient encouragés. Ils savent sortir des matches de qualité. Quand c’est contre Saint-Étienne, ça fait doublement plaisir ». Comme son président, Rudi Garcia a également félicité ses joueurs. Malgré la fatigue, ils ont su produire du jeu et l’emporter, ce qui n’a pas toujours été le cas cette année.

Des succès et du jeu, la double victoire de l’OL

« Il nous a manqué de marquer plus tôt sur nos temps forts. Notre première période est assez remarquable, mais c’est un match qu’on doit plier avant le temps additionnel de la seconde période. Je nous ai trouvés très en jambes, tous les joueurs, en tout cas mieux qu’eux (les Stéphanois) sur ce plan-là. On n’a pas été récompensés, on a eu des décisions vidéo contraires.On est solides, on savait qu’un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, mais là, on a aussi joué. On a beaucoup travaillé cette équipe de Saint-Étienne, à droite, à gauche... On doit encore avoir plus de présence sur les centres dans la surface. Le mot d’ordre, c’est de récupérer et de penser à la demi-finale de Coupe de France contre Paris. On vient d’aligner trois victoires de suite, on est constants, il faut continuer ». Souvent dans le dur cette saison, Lyon est à l’heure au rendez-vous. De quoi rendre fier JMA.

« On était sur le fil du rasoir. On ne savait pas de quel côté on allait tomber. On pouvait tomber du mauvais côté. Le match contre Metz a été le déclic. On avait dit que ça pouvait être assez exceptionnel. Ça va de toute façon l’être car on va avoir ce match face à la Juventus pour, peut-être, jouer les quarts de finale, on va jouer la finale de la Coupe de la Ligue (4 avril) et puis on va jouer cette demi-finale (de Coupe de France) face à Paris. Pour une équipe qui a été très décriée, c’est une belle revanche. Comme ce soir, face à Saint-Étienne. Il faut les encourager et leur dire qu’ils ont bien joué, et l’écrire surtout, car c’est la réalité. Ils ont montré une volonté incroyable tant face à la Juventus, que face à l’ASSE, qui permet quand on a du talent d’avoir des résultats ». Les talents lyonnais auront l’occasion de poursuivre avec un dessert cinq étoiles mercredi comme l’a indiqué Houssem Aouar. « On veut encore gagner face au PSG pour poursuivre cette série mais aussi pour jouer une deuxième finale de coupe, surtout que l’on jouera mercredi encore une fois devant notre public ». Un succès et une qualification pour la finale de la Coupe de France seraient la cerise sur le gâteau d’un OL décidément jamais là où on l’attend cette saison !