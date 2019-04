Passé sur le banc du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc a remporté de nombreux trophées. Entraîneur du club de la capitale de juin 2013 à juin 2016, le technicien français a en effet rempli son armoire à trophées avec trois Trophées des Champions, trois Coupes de la Ligue, trois championnats de France et enfin deux Coupes de France. Mais en Ligue des Champions, ce dernier n’a jamais réussi à emmener le PSG plus loin que les quarts de finale. Du coup, depuis la fin de cette aventure il y a bientôt trois ans, le principal concerné n’a pas repris en main une équipe. Mais cela ne saurait tarder...

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs à son sujet sont en effet sorties. Après le Benfica Lisbonne et d’éventuelles pistes en Premier League, le nom de Laurent Blanc a été associé à l’Olympique Lyonnais, qui perdra Bruno Genesio à la fin de la saison. Mais suite à ces nombreuses rumeurs, le club rhodanien avait démenti le tout à travers un communiqué publié le 8 avril dernier. La réaction du champion du Monde 98 était attendue. Et ce dernier a répondu ce jeudi sur le plateau de BeIn Sports : « quand je dis Lyon... Pour l’instant, ils vont changer d’entraîneur et je n’ai pas été sollicité par Lyon. Pour l’instant. » Laurent Blanc est donc clair : l’Olympique Lyonnais ne l’a pas encore contacté pour la saison prochaine.

Ce qui est cependant certain, c’est que l’ancien coach du Paris Saint-Germain veut reprendre du service. « Je veux recommencer à entraîner. (...) Je veux essayer d’avoir un challenge qui me permette d’asseoir ou d’imposer cette vision des choses. Je ne demande rien d’extraordinaire », a développé ce dernier dans l’émission « Omar C’est Foot ». L’ancien international français ne dirait d’ailleurs pas non à une nouvelle expérience en France, lui qui a pour le moment dirigé les Girondins de Bordeaux, l’équipe de France et le PSG. « Après, entraîner où ? Je n’en sais rien. En France, pourquoi pas. On peut faire des choses intéressantes. Le seul problème en France, c’est que Paris écrase tout », a conclu Laurent Blanc sur le sujet. Affaire à suivre.