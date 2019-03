Ce matin, le journal Le Parisien évoquait les chances de Kylian Mbappé (20 ans) dans le concours du Soulier d’Or. Un trophée très convoité que trustent les attaquants de Liga depuis plusieurs années. Mais à ce rythme, le natif de Bondy pourrait bien faire sensation et devancer de prestigieux concurrents tels que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Car Mbappé ne se prive pas pour empiler les buts pendant que Neymar et Edinson Cavani poursuivent leur séjour à l’infirmerie. A Caen, un doublé du numéro 7 francilien a ainsi permis au PSG de l’emporter au forceps (2-1), mais a surtout mis l’international tricolore sur orbite au classement des meilleurs buteurs.

Avec 24 buts inscrits en 21 matches de championnat, Mbappé a relégué son premier poursuivant, Edinson Cavani, à sept longueurs, en attendant la suite de la 27e journée. Une feuille de route exceptionnelle sur laquelle est revenu le principal intéressé au micro de Canal+ après la victoire rouge-et-bleu en terres normandes. « Je suis libéré que ce soit contre Caen, contre Lyon, contre Manchester ou n’importe quand. Quand on marque le but de la victoire, on est très content. (Sur son premier penalty inscrit de la saison) C’est normal, il y a une hiérarchie à respecter. Je suis arrivée comme un jeune joueur ici, avec deux stars donc je fais mon chemin. Je pense que je vais prendre de plus en plus de responsabilités et je suis prêt. Il n’y a pas de problèmes ».

« Mbappé, c’est énorme »

Et si l’attaquant parisien est heureux, que dire de son entraîneur Thomas Tuchel ? Après avoir laissé son dragster au repos lors du quart de finale de Coupe de France contre Dijon (3-0), le coach allemand avait prévu de remettre Mbappé dans son onze type. Le but était clair : lancer la machine Mbappé avant le choc de Ligue des Champions contre Manchester United. Et Tuchel n’a pas été déçu. « Je lui ai dit que la meilleure façon de préparer un grand match, c’est de gagner le match juste avant. Et c’est à nous, parce que nous avons les meilleurs joueurs, de montrer encore, comme les derniers matches et les entraînements, que nous avons la meilleure équipe, que nous sommes capables de gagner. C’est très très bien », a-t-il déclaré sur Canal+. Mais le plus bel hommage de la soirée est venu de l’unique joueur parisien à s’être arrêté en zone mixte, Marquinhos.

« C’est énorme. On est tous contents pour lui. Quand un attaquant continue de marquer match après match, c’est qu’il est dans le bon sens. Il est content surtout. On est là pour faire le maximum pour qu’il puisse marquer et pour que les joueurs puissent l’aider à faire de grandes choses. Ce n’est que le début de sa carrière. Il a beaucoup de choses à apporter à Paris et à la France. C’est impressionnant, il est jeune. Voir un joueur de son âge faire ce qu’il fait avec un grand club et sa sélection en Coupe du Monde... Il prouve la qualité qu’il a, il va impressionner tout le monde. Le coach a trouvé un poste où il se sent bien et où il marque. C’est la meilleure réponse. » Et personne ne contredira le Brésilien.