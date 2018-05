Gianluigi Buffon et la Juventus Turin, c’est terminé. Le gardien italien a en effet annoncé ce jeudi lors d’une conférence de presse qu’il allait disputer son dernier match avec les Bianconeri samedi contre le Hellas Vérone (15h). Les premières rumeurs sur son futur club sont donc rapidement apparues, mais le principal intéressé a été clair : « mon futur ? J’ai dit que j’ai eu des propositions intéressantes sur et en dehors du terrain. Je verrai le choix que je ferai et qui sera le mieux pour moi. L’importance est de savoir ce qu’il y aura éventuellement dans les projets qui me seront présentés et les motivations de ces projets. Il y a tant de réflexions que je dois faire, sans me laisser conditionner par les sentiments du moment. »

Mais à en croire certains médias français, Gigi Buffon serait déjà proche du Paris Saint-Germain. Alors que Tuttosport annonçait plus tôt dans la journée une éventuelle signature dans le club de la capitale mais aussi au Real Madrid, Le Parisien révèle cet après-midi qu’un contrat de deux ans aurait déjà été proposé au joueur de 40 ans, qui n’a pas encore envie de raccrocher les crampons. Alors qu’Alphonse Areola et Kevin Trapp sont bien installés dans les cages parisiennes, l’arrivée du vétéran italien pourrait donc tout chambouler.

Une information qui a été confirmée par Infosport +. La chaîne de télévision a expliqué que le natif de Toscane « est en contact très avancé avec le PSG » et qu’il « devrait s’engager » avec le club champion de France. En cas d’officialisation, le club de la capitale réaliserait ainsi un énorme coup sur le marché des transferts, d’autant plus que Gigi Buffon est en fin de contrat du côté de la Juventus Turin et arrivait libre. Un nouveau coup de génie après le recrutement de Neymar ?