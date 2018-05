Cette fois c’est certain, on ne reverra plus Gianluigi Buffon sous le maillot de la Juventus Turin. L’illustre gardien italien l’a annoncé ce jeudi lors d’une conférence de presse. A 40 ans, il a décidé de quitter la Juve. « Je peux dire que samedi cela sera mon dernier match avec la Juventus et je pense que cela est la meilleure des manières de terminer ma carrière avec tout le monde juventino avec lequel j’ai vécu. Je peux dire que cela sera comme ça et je suis fier de finir à 40 ans samedi dans l’une de mes meilleurs conditions et à la hauteur de mon nom et par conséquent de la Juventus. Je veux conclure en remerciant vraiment la famille Juventus. J’avais la conviction que j’avais la possibilité de jouer jusqu’à 40 ans avec cette mentalité, cette philosophie que la Juventus m’a donné durant toutes ces années »

Passé professionnel en 1995 avec le club de Parme, "Superman" est devenu titulaire dès la saison suivante avec l’arrivée de Carlo Ancelotti. Accompagné des Thuram, Crespo, Veron ou encore Boghossian, il a écrit la plus belle page du club en se qualifiant pour la Ligue des Champions et remportant la Coupe UEFA aux dépens de l’OM en 1999. Cette année-là, il soulève aussi la Coupe et la Supercoupe d’Italie. Transféré pour 53 M€ en 2001 à la Juventus Turin, il devient alors le gardien le plus cher de l’histoire, un record qui tient toujours 17 ans après.

Sous le maillot de la Vieille Dame, il étoffe son palmarès de 9 Scudetti (2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), 4 Coupe d’Italie et 5 Supercoupe. Il aura aussi connu trois finales de Ligue des Champions (2003, 2015, 2017) sans jamais parvenir à rafler le trophée mais il aura gagné aussi le titre de Serie B (2007), à la suite de la rétrogradation de la Juve pour l’affaire du Calciopoli.