Le feuilleton de l’été est bel et bien lancé. Toutes les informations publiées dans les médias brésiliens, espagnols et même français vont dans le même sens : le FC Barcelone est prêt à tout pour rapatrier Neymar, toujours aussi apprécié dans le vestiaire catalan, et la star de la Canarinha n’aurait qu’une envie, revenir en Catalogne. La presse espagnole évoquait même un accord entre les Blaugranas et le joueur, démenti en France par la suite. Quant au Paris Saint-Germain, les intentions de la direction sont encore un peu floues, même si l’état-major francilien réfléchit clairement à une vente cet été.

Et voilà que Le Parisien dévoile de nouvelles informations sur ce dossier aussi passionnant que compliqué. Le président du Barça Josep Maria Bartomeu serait ainsi venu aux nouvelles auprès de ses homologues parisiens afin de prendre la température. Aucune offre concrète n’a été formulée, mais la réponse du PSG a été plutôt claire : le champion de France ne souhaite pas se séparer de Neymar. De quoi contredire ce qui avait filtré ces derniers jours.

La balle est dans le camp de Neymar

Le journal explique que le club catalan devra revenir à la charge. Une rébellion de Neymar pourrait aussi débloquer la situation, et les Barcelonais auraient déjà fait savoir au numéro 10 parisien que cela pourrait être une solution pour faire avancer l’opération. En Catalogne, on attend d’ailleurs une prise de parole du Brésilien de 27 ans, afin que ses intentions soient rendues publiques. Une sortie médiatique qui pourrait bientôt se produire comme l’explique Sport ce mercredi.

Le Parisien explique que les moyens du Barça sont conséquents : le champion d’Espagne pourrait investir entre 100 et 200 millions d’euros pour Neymar, en plus d’inclure un joueur dans un échange. Un transfert pour un montant dépassant les 200 millions d’euros est considéré comme irréaliste par le média, et ce même si le Barça venait à remplir ses comptes en vendant des indésirables. Aucun accord n’existe d’ailleurs entre le joueur et son ancien (et futur ?) club...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10