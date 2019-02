Trois jours seulement après son exploit européen face au Betis Séville, le Stade Rennais affrontait l’Olympique de Marseille. Un choc qui a débuté d’une drôle de manière pour les supporters rouge-et-noir. Sur la feuille de match, pas d’Hatem Ben Arfa. Pour expliquer l’absence du technicien rennais, beIN Sport a rapidement indiqué qu’un incident s’était produit lors de la mise au vert des Bretons. Un fait qui n’a pas empêché le SRFC de réaliser un bon match face aux Phocéens (1-1). Cependant, l’entraîneur du club, Julien Stéphan, savait qu’il n’échapperait pas aux questions sur le cas HBA.

Juste après la rencontre, le fils du célèbre adjoint de Didier Deschamps s’est donc exécuté en expliquant que son joueur ne s’était tout simplement pas présenté à la mise au vert. Une explication qui n’a pas suffi aux journalistes présents en conférence de presse ainsi qu’en zone mixte. Interrogés, plusieurs joueurs n’ont pas souhaité s’exprimer à ce sujet. Stéphan, lui, a donc à nouveau dû faire face aux rafales de questions. « Je m’attendais à cette question. C’est très simple. hier, on est parti au vert et il ne s’est pas présenté. A partir de là, en concertation avec l’institution, on a décidé de ne pas le sélectionner pour le match d’aujourd’hui. Il m’appelé, il s’est excusé. Il n’y a rien de grave. On règle ça en interne, en bonne intelligence. Je n’ai pas d’autre chose à vous dire. Demain sera un autre jour. Quelque chose va se régler en interne. Je n’en dirai pas plus parce qu’il n’y a pas d’autre chose à dire ».

Julien Stéphan fait face au battage médiatique sur Ben Arfa

Et si sanction il y a eu ce dimanche, Ben Arfa peut-il prétendre à une place dans le groupe pour le match de coupe de France face à Orléans ? Stéphan a gardé le mystère, avant de déplorer l’acharnement médiatique sur cet incident. « Je viens de vous dire qu’on réglera ça en interne. Il n’a pas été sélectionné pour le match d’aujourd’hui. On va régler ça en interne. Je n’ai pas de sentiment particulier. Depuis vendredi dernier, je n’était focalisé que sur la préparation du match contre Marseille. Mon idée c’était de bien préparer l’équipe première. J’aimerais qu’il y ait davantage de questions sur la performance des joueurs. Elle est vraiment à souligner, à peine 72 heures après le match du Betis. Aujourd’hui, les joueurs ont refait un match à haute intensité ».

Une volonté d’évacuer au plus vite un sujet médiatique voulu par un Julien Stéphan pour qui cet événement n’a pas gâché la belle semaine du Stade Rennais. « On a fait deux excellentes performances. Un exploit jeudi, une très belle rencontre aujourd’hui. Au Stade Rennais, si ça c’est gâcher la semaine... Il faut positiver. Regardez ce qu’ils ont fait les joueurs en trois jours. L’émotion qu’ils ont généré. Mettez ça en lumière, valorisez ça s’il vous plait. » Reste maintenant à savoir quelle sera la sanction définitive qui sera prise à l’encontre d’un des héros de la folle soirée sévillane de jeudi dernier.