Chaque saison, les fans des indiscrétions du monde du football l’attendent. Quoi ? Le fameux classement des salaires de la Ligue 1 publié par L’Équipe. Certes, les émoluments perçus dans le championnat de France n’atteignent pas des sommets comme cela peut être le cas en Premier League notamment. Néanmoins, on peut compter sur le Paris Saint-Germain pour relever la moyenne. Car comme depuis plusieurs années, le club de la capitale truste une très grande partie des dix plus gros salaires hexagonaux.

Sans surprise, Neymar est le joueur de L1 le mieux payé. Avec environ 3,060 M€ bruts mensuels, le Brésilien devance largement tous ses poursuivants. Un salaire stratosphérique qui le place d’ailleurs au même niveau qu’un Cristiano Ronaldo. Derrière l’astre auriverde, Kylian Mbappé se place deuxième avec 1,730 M€ bruts mensuels. Recruté la saison dernière, le champion du Monde tricolore a vu sa paie augmenter de 180 000€ bruts par mois précise L’Équipe.

La mainmise du PSG

Et ce n’est pas fini puisque le quotidien ajoute que les revenus de l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco continueront d’augmenter (légèrement) chaque année. Pour compléter le podium, qui d’autre qu’Edinson Cavani, histoire de reformer la désormais célèbre MCN parisienne. Même s’il n’a pas prolongé un bail s’achevant en juin 2020, le Matador touche tout de même 1,5 M€ bruts tous les mois. Soit un peu plus de 300 000€ de plus que le quatrième de ce classement, son partenaire et capitaine Thiago Silva (1,160 M€).

Une omniprésence parisienne qui n’étonnera d’ailleurs personne. Cette année encore, ils sont neuf à figurer dans ce top 10. En effet, malgré les récentes arrivées de Mario Balotelli, Cesc Fabregas ou encore Kevin Strootman, seul Radamel Falcao parvient à se hisser dans ce classement. El Tigre est sixième ex aequo avec Gianluigi Buffon (750 000 bruts mensuels). Angel Di Maria, Alphonse Aréola, Daniel Alves et Marquinhos complètent le tableau.