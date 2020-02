Le 14 octobre 2019, beaucoup n’en croyaient pas leurs yeux. Sylvinho débarqué, l’Olympique Lyonnais choisissait de nommer Rudi Garcia pour succéder au Brésilien. Une décision qui a eu le mérite de mettre, pour une fois, supporters lyonnais et marseillais sur la même longueur d’onde. Détesté par les fans de l’Olympique de Marseille pour avoir laissé le club phocéen dans un sale état et conspué par les inconditionnels des Gones qui ne voulaient pas d’un coach ayant allumé à plusieurs reprises l’OL, Garcia a les oreilles qui sifflent depuis un bon moment. Mais les attaques ne viennent pas uniquement des supporters.

L’Olympico du 10 novembre dernier (remporté par l’OM) a été l’occasion pour Dimitri Payet de régler publiquement ses comptes avec son ancien coach. « Ça fait bizarre de la voir dans le camp d’en face, surtout alors qu’on recevait Lyon il y a quelques mois... et qu’au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, le coach, le président, ça fait bizarre… (...) Il y a eu des moments plutôt chauds, une communication qui ne passait plus – je ne parle que de ma situation personnelle –, des prises de tête, j’ai un caractère assez fort qui n’aidait pas. On ne s’est pas séparés en bons termes ».

Pas de méfiance mais...

Une charge qui avait été précédée d’un autre tacle venant d’un autre Olympien, Morgan Sanson. « Par rapport à l’année passée, il y a tout le groupe qui est derrière lui, tous les joueurs sont à fond derrière lui. C’est la différence, c’est une grosse différence », déclarait le milieu de terrain en septembre dernier. Depuis, lorsqu’il est interrogé sur son passé marseillais ou sur la rivalité avec l’OM, Rudi Garcia la joue profil bas, pour ne pas attiser les flammes. Cependant, cet environnement hostile autour de lui a eu un impact.

En effet, selon Le Parisien, toutes ces sorties médiatiques n’ont pas été sans conséquence sur le vestiaire lyonnais. « Il n’y a pas de méfiance des joueurs vis-à-vis de lui. La première impression a été plutôt bonne pour la majorité des joueurs. Mais certains sont sur leurs gardes, attendent de voir comment ça évolue. Ils ont entendu ce qui se dit sur lui », a indiqué un proche d’un membre du groupe rhodanien au quotidien. Et quand on connaît la faculté qu’à Garcia à se trouver un coupable idéal (ses joueurs ne sont parfois pas épargnés) pour justifier des contre-performances, il n’est pas surprenant de voir le vestiaire lyonnais réagir de la sorte.