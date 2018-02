La commission de discipline qui se tenait ce jeudi soir au siège de la LFP, relevait d’une importance particulière pour le corps arbitral. L’instance se réunissait en effet pour examiner le dossier Tony Chapron. L’arbitre auteur d’un tacle sur le joueur nantais Diego Carlos avant d’expulser ce dernier face au PSG, avait été écarté jusqu’à nouvel ordre par Pascal Garibian et Eric Borghini. Le principal protagoniste qui prendra sa retraite en fin de saison, risquait une lourde sanction même si il bénéficiait du soutien de ses collègues arbitres.

Quelques minutes après l’audition, l’avocat de Tony Chapron s’est confié sur l’intervention de son client. « Monsieur Chapron a confirmé la version qu’il a donnée depuis le début, à savoir qu’il avait eu un mauvais réflexe, qu’il le regrettait et qu’il avait présenté immédiatement ses excuses au joueur. Les débats se sont déroulés de manière sereine et respectueuse, ce qui contraste malheureusement avec l’emballement et le lynchage médiatique qui avait suivi le match en cause. La commission va délibérer et Monsieur Chapron ne fera pas d’autre commentaire ».

Après avoir délibéré, la commission de discipline a décidé de suspendre pendant six mois l’arbitre âgé de 45 ans dont trois mois avec sursis. « Après audition de M. Tony Chapron et lecture du rapport de l’instructeur, la Commission décide de le sanctionner de six mois de suspension dont trois avec sursis, » précise ainsi le communiqué publié ce soir par la LFP. Tony Chapron pourra donc prétendre retrouver les terrains avant la fin du championnat.

Les décisions de la soirée

Deux matchs de suspension dont un avec sursis

Pierre Lees-Melou (OGC Nice)

Un match ferme

Jimmy Giraudon (ESTAC Troyes), Otavio (Girondins de Bordeaux)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 6 février 2018 à 0h00.

Mateo Pavlovic (Angers SCO), Nicolas de Preville (Girondins de Bordeaux), Benjamin Andre (Stade Rennais FC), Nicolas Pallois (FC Nantes), Diego Carlos (FC Nantes), Fallou Diagne (FC Metz), Patrick Burner (OGC Nice), Moussa Niakhate (FC Metz), Ellyes Skhiri (Montpellier HSC), Ibrahim Sangare (Toulouse FC)

17e journée : Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne du 10 décembre 2017

19e journée : Olympique de Marseille - ESTAC Troyes du 20 décembre 2017

20e journée : Stade Rennais FC - Olympique de Marseille du 13 janvier 2018

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture des espaces réservés aux Fanatics, Yankee et Ultras, au sein des virages nord et sud du stade Vélodrome

Interview de M. Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais sur la chaîne l’Equipe

Lecture faite du courrier du Conseil National de l’Ethique du 26 janvier 2018, valant saisine, la Commission le convoque pour la séance du jeudi 22 février 2018.

23e journée : Girondins de Bordeaux – Olympique Lyonnais du 28 janvier 2018

Comportement de M. Malcom joueur des Girondins de Bordeaux

La Commission le convoque pour la séance du jeudi 8 février 2018.