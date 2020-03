Depuis samedi soir et les annonces du Premier ministre, Édouard Philippe, la France est quasiment à l’arrêt. Si le confinement total n’est pas encore en vigueur, cela n’est peut-être d’ailleurs qu’une question d’heures ou de jours, les gens sont encouragés à ne pas sortir de chez, sauf pour des cas urgents. Les footballeurs ne sont pas, eux, des cas spéciaux, et doivent suivre les recommandations des clubs, qui eux, suivent celles des autorités, comme tout le monde dans l’Hexagone.

On vous apportait quelques éléments de réponses récemment en vous expliquant ce que faisaient les joueurs pendant cette mini-trêve, mais les choses ont changé puisque désormais il est devenu quasiment impossible de sortir pour s’entrainer. Dans son édition du jour, le quotidien régional Le Parisien, fait un état des lieux de l’effectif du Paris Saint-Germain, victorieux la semaine passée du Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Marquinhos se détend

Pour commencer, le journal explique qu’il n’est pas exclu que le club prévoie une préparation physique si le championnat reprend, puisque ce qui semblait être des vacances au début ressemble de plus en plus à une trêve estivale. Par chance, la majorité des joueurs dispose de salle de gymnatisque dans leur lieu de vie et c’est ainsi qu’on a pu voir Keylor Navas courir ou encore Thiago Silva et Neymar se maintenir en forme.

Le premier buteur du match contre Dortmund passe aussi son temps à regarder des films. Son compatriote, Marquinhos, lui, a décidé de faire un petit barbecue en famille ce dimanche. Excellent lui aussi lors de la rencontre retour face à la formation de la Ruhr, Presnel Kimpembe passe le temps en jouant à des jeux vidéos. Pour le moment, on ne sait pas combien de temps cela va durer et surtout si les mesures vont être encore plus dures, même les joueurs vont devoir prendre leur mal en patience, comme tout le monde.