En pleine bourre, l’Olympique Lyonnais recevait au Groupama Stadium une équipe lilloise au bord du gouffre. À cette occasion, Bruno Genesio optait pour son habituel 4-2-3-1 avec le retour de son meilleur joueur Nabil Fekir. Côté nordiste, Joao Sacramento s’appuyait sur un 5-3-2 avec le duo Ponce, Benzia en attaque. Le LOSC se mettait le premier en évidence. Assez loin de la surface, Thiago Maia s’essayait à la frappe, mais voyait le cadre se dérober (2e). L’Olympique Lyonnais peinait à rentrer dans le match et il fallait attendre la 20e minute pour entrevoir une opportunité rhodanienne. Sur un corner, Diakhaby coupait de la tête au premier poteau, mais sa tentative filait juste à côté. Quelques secondes plus tard, Lille ouvrait le score. Décalé sur la droite, Thiago Mendes effaçait Mendy avant de repiquer dans l’axe et déposer Diakhaby. Le milieu brésilien enroulait son ballon qui se logeait dans le petit filet de Lopes (0-1, 21e). Une ouverture du score qui sonnait les joueurs de Bruno Genesio. Ces derniers réagissaient sur une contre-attaque initiée par Memphis Depay. Ndombélé décalé sur la gauche adressait un centre pour la tête de Mariano Diaz qui trompait Maignan auteur d’une sortie improbable (1-1, 35e). Cinq minutes plus tard, le LOSC reprenait l’avantage. Sur un centre astucieux de Malcuit, Ezequiel Ponce plaçait une superbe tête qui trompait Anthony Lopes (1-2, 40e). Les joueurs nordistes manquaient d’accroître leur avance. Sur un contre, Ponce fixait la défense et décalait Malcuit côté droit dont la frappe s’envolait dans les travées du Groupama Stadium (45+1).

Dès le retour des vestiaires, l’OL se montrait plus entreprenant. Sur un long ballon, Memphis Depay se retrouvait seul devant Maignan mais ratait le cadre (54e). Deux minutes plus tard, Maxwel Cornet fraîchement rentré était alerté par Aouar. L’ailier lyonnais se voyait déséquilibrer par Ballo-Touré dans la surface. L’arbitre désignait le point de penalty. Nabil Fekir se chargeait de la sentence mais Maignan repoussait la tentative de l’international français (56e). Plus discret depuis le début du second acte, le LOSC réagissait sur un déboulé de Ponce côté gauche qui déposait Marcelo avant de centrer pour Thiago Mendes seul devant Lopes qui ne trouvait pas le cadre (64e). Disciplinés tactiquement les joueurs nordistes réalisaient une belle prestation au Groupama Stadium. Méconnaissable ce soir, l’OL ne trouvait pas les ressorts nécessaires pour recoller au score. Il fallait attendre la 83e minute pour voir une occasion rhodanienne. Côté droit, Cornet débordait et centrait pour Fekir qui butait sur Maignan, Mariano Diaz ne parvenait à reprendre le cuir par la suite. Lyon poussait dans les ultimes instants du match. Sur un centre de Rafael, Mariano Diaz voyait sa tentative sauvée sur la ligne par Ié, le ballon était mal renvoyé par la défense lilloise sur Fekir dont la reprise venait heurter la transversale (86e). Héroïque, Lille renouait avec le succès.

L’OM a déroulé

Tout comme l’OL, l’Olympique de Marseille jouait, mais à l’extérieur, en Moselle, sur la pelouse du FC Metz. Après le coup d’envoi fictif donné par Robert Pirès, qui a évolué dans les deux clubs, les Messins tentaient un coup bizarre en frappant depuis le milieu de terrain vers les buts de Steve Mandanda (1ere). Les hommes de Hantz semblaient en jambes en cette soirée puisqu’Emmanuel Rivière trouvait le chemin des filets, mais il était signalé en position de hors-jeu (2e). Mais les Marseillais allaient vite revenir. Florian Thauvin sur son côté récupérait le ballon, se jouait de Basin puis s’en allait envoyer une frappe dans la lucarne de Kawashima à la manière de Robben (0-1, 18e). Dès lors, les locaux ne parvenaient plus vraiment pendant quelques minutes à sortir de leur camp et Kawashima stoppait une tentative de Mitroglou (28e). Mandanda se montrait aussi à son aise en repoussant d’un beau plongeon une frappe lointaine et vicieuse de Matthieu Dossevi (30e). Et ce le calvaire des Messins n’était pas terminé. Suite à un corner de l’OM mal renvoyé - à deux reprises, le cuir revenait sur Thauvin qui envoyait un amour de ballon au deuxième poteau où se trouvaient deux Olympiens. Luiz Gustavo contrôlait le ballon et le propulsait facilement au fond des filets (0-2, 36e). À la pause, les hommes de Rudi Garcia menaient assez logiquement.

Au retour des vestiaires, les visiteurs s’installaient dans la partie de terrain adverse et Florian Thauvin n’était pas loin de s’offrir un doublé sur un coup franc de Payet, mais sa reprise de la tête heurtait la barre transversale (50e). Les Messins avaient bien du mal à se porter vers l’avant d’autant que leur qualité de passe semblait quelque peu absente. Mais Mandanda devait se montrer vigilant notamment sur cette tentative de Mollet (67e). Mais les Mosellans n’y étaient pas. Sur une nouvelle erreur de Bazin, Payet récupérait la balle, jouait avec Thauvin qui envoyait le ballon vers Sakai. Le Japonais remettait à Thauvin qui, d’une sublime passe, l’envoyait sur orbite. Le latéral droit remettait alors en retrait à Ocampos qui concluait une superbe action collective (0-3, 71e). C’était le moment décidé par Adil Rami pour réclamer à Rudi Garcia l’entrée de Valère Germain qui remplaçait alors un Florian Thauvin des grands soirs. Grâce à cette victoire et aux résultats des autres rencontres, l’OM est le nouveau dauphin du PSG.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’AS Monaco qui souhaitait récupérer sa place de dauphin du Paris Saint-Germain n’a pas réussi à trouver la faille pour sa rencontre face une formation nantaise hermétique. Mais Nantes a trouvé les ressources pour finir par s’imposer dans les ultimes secondes avec une réalisation de Lima (90e +3). Mené au score, le Stade Rennais a trouvé les ressources de revenir à la marque pour finalement l’emporter dans les ultimes minutes de la rencontre (2-1). Match dur entre Toulouse et Nice. Si les locaux ont trouvé la faille rapidement par Delort (3e), les hommes de Lucien Favre ont trouvé les ressources pour revenir au score grâce à Balotelli sur penalty (80e) et finir par s’imposer par Srarfi (90e +2). Dans cette rencontre, deux joueurs ont été exclus, Dante (40e) et Amian (80e). Enfin un triste matche nul sur un score vierge (0-0) entre Montpellier et Guingamp.

Les résultats de la soirée :

Angers 1-2 Rennes : Ekambi (37e) pour Angers ; Hunou (51e), André (84e) pour Rennes

Guingamp 0-0 Montpellier

Lyon 1-2 Lille : Mariano Diaz (35e) pour l’OL ; Thiago Mendes (21e), Ezequiel Ponce (40e) pour le LOSC

Metz 0-3 Marseille : Thauvin (18e), Luiz Gustavo (36e), Ocampos (71e)

Nantes 1-0 Monaco : Lima (90e +3)

Toulouse 1-2 Nice : Delort (3e) pour Toulouse ; Balotelli (80e, sp), Srarfi (90e +2) pour Nice