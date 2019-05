L’OM n’avait plus le droit à l’erreur lors de son déplacement à Strasbourg. Déjà relégués à cinq points apr Saint-Etienne, 4e et qualifié pour le moment en Ligue Europa, les Olympiens étaient dans l’obligation de l’emporter à la Meinau et entretenir un semblant de suspens. Rudi Garcia présentait son 40e onze différent de la saison (en 43 matches) avec le retour d’Adil Rami. Le champion du monde évoluait en défense centrale en compagnie de Caleta-Car et Kamara. Au milieu, Luiz Gustavo était associé à Strootman et Lopez alors que Germain jouait avec Balotelli devant. De son côté, Strasbourg voulait aussi retrouver le chemin de la victoire car depuis le succès en Coupe de la Ligue, la formation de Thierry Laurey a plus de mal (une victoire sur les cinq derniers matches).

L’OM semblait plutôt à son aise dans cette configuration en 5-3-2. Le club phocéen prenait doucement le contrôle du jeu face à des Strasbourgeois attentistes en ce début de rencontre. Marseille tentait de presser le porteur de balle adverse sans grande efficacité mais les contres du RCSA n’aboutissaient jamais. Il n’y avait pas beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent non plus. Face à un jeu bloqué, on a simplement vu Luiz Gustavo, parfaitement lancé dans le dos de la défense par Germain, échoué face à la sortie de Sels (27e). Ça sera la plus grosse opportunité de cette première période. Car les duels s’enchaînaient, entraînant la rencontre dans une forme de passivité.

L’Europe semble si loin de l’OM

Le coup-franc, pourtant bien placé, d’Ajorque terminait sa course bien au-dessus de la cage de Mandanda (44e). Après la pause, les deux équipes revenaient avec d’autres intentions. C’est en tout cas ce qu’affirmait les acteurs interrogés par Canal Plus. Les paroles étaient bientôt suivies d’actes. L’OM s’offrait notamment un très joli mouvement collectif entre Rami, Luiz Gustavo, Balotelli et Sakai qui décalait Germain pour la frappe décisive (0-1, 47e). L’ouverture du score avait le don de réveiller tout le monde, joueurs comme supporters. Dans la foulée, Germain frôlait le doublé. Le ballon revenait sur Caleta-Car qui trouvait le poteau (51e). Les Alsaciens répondaient immédiatement mais personne, pas même Ajorque, ne pouvait reprendre ce centre puissant de Martin (53e).

Le temps fort était maintenant strasbourgeois. Lancé à pleine vitesse, Ajorque rentrait dans la surface côté gauche avant d’être déséquilibré par Rami. Mandanda parvenait à repousser le penalty, puis la tête de Thomasson, avant de s’incliner face au rodeur Lala (1-1, 65e). La rencontre avait basculé d’un côté. L’OM montrait des signes de fébrilité dans son jeu et peinait à venir dans la surface adverse malgré cette opportunité de Luiz Gustavo (76e). Strasbourg semblait plus à même de poser son jeu et de maîtriser les débats mais on sentait une odeur de soufre dans l’air. Dans une fin de match totalement décousue, les deux équipes cherchaient à l’emporter. L’erreur de Mandanda sera finalement sans conséquence (90e+1) et ce ballon de Payet trop long pour décaler Luiz Gustavo (90e+2). Ce résultat nul en restait là et l’OM s’éloigne un peu plus de la Ligue Europa.

