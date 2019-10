Suite de la dixième journée du championnat de France ce dimanche après-midi. C’est du côté du Stade Louis II que les regards étaient rivés, avec ce match entre l’AS Monaco et le Stade Rennais. Deux équipes bien en-dessous de ce qu’on pouvait attendre d’elles, surtout après le mercato réalisé par les Monégasques et les Bretons. Le club du Rocher était dix-huitième au coup d’envoi de la partie, alors que son rival de l’après-midi était douzième. La victoire était essentielle pour les deux : sortir de la zone rouge pour les locaux, mettre fin à cette série de sept rencontres sans gagner pour les visiteurs. Leonardo Jardim pouvait encore compter sur son redoutable duo Ben Yedder-Slimani, alors qu’on retrouvait Camavinga ou Mbaye Niang à Rennes. Et la rencontre s’est conclue sur une victoire 3-2 pour les Rouge et Blanc.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette opposition démarrait sur les chapeaux de roue, du moins pour le spectateur neutre. Au bout de trois minutes de jeu seulement, la connexion franco-algérienne de l’ASM allait déjà frapper. Slimani, côté gauche, centrait pour Ben Yedder qui prenait le meilleur sur la défense bretonne et plaçait le ballon sous la barre, à angle assez fermé pourtant (1-0). Le septième but pour l’ancien de Séville déjà. Mais les Rennais allaient vite calmer les ardeurs monégasques. Faitout Maouassa perçait la défense monégasque en puissance, pénétrait dans la surface et plaçait une frappe croisée qui laissait Lecomte de marbre (1-1, 12e). Monaco avait le ballon, mais son arrière-garde était tout sauf sereine, et le SRFC comptait bien en profiter.

Ben Yedder et Slimani répondent présent, au contraire de la défense monégasque

Tout l’inverse des Rennais donc qui étaient eux plutôt solides derrière, et les Monégasques se heurtaient à la défense bretonne sans réellement trouver de solutions. Ce score de parité à la pause était donc assez logique, puisque si les Rennais ne se procuraient aucune occasion, c’était aussi le cas des locaux, dont la possession était très stérile. Et au retour des vestiaires, ces derniers allaient être cueillis à froid. Sur ce coup franc botté par Grenier, Gil Dias s’interposait devant Da Silva pour empêcher le Rennais de reprendre, au deuxième poteau. Seulement, son dégagement était raté et le ballon revenait directement sur Adrien Hunou, qui n’avait qu’à le pousser au fond des filets de la tête (1-2, 47e).

Mais c’était sans compter sur un Islam Slimani toujours sur un petit nuage. Cesc Fabregas profitait d’une mauvaise relance de la défense rennaise pour lancer l’Algérien dans l’axe. Ce dernier s’en allait éliminer Salin avant d’expédier le cuir au fond (2-2, 56e). Reboostées, les troupes de Jardim s’en allaient chercher le troisième, et Slimani était tout proche du doublé (64e). Rennes résistait, et Keita Baldé, entré en jeu quelques minutes auparavant, pensait avoir signé le troisième. L’hispano-sénégalais profitait d’une sortie loin de sa surface complètement ratée de Salin pour marquer, mais il avait touché le cuir de la main. Ben Yedder lui, ne se manquait pas, et offrait la victoire aux siens dans le temps additionnel d’une demi-volée, après une remise de la tête de Baldé (3-2, 90e+2). Monaco grimpe jusqu’à la 14e place, alors que Rennes est 12e. On notera que l’OL passe 17e. Merci Ben Yedder et Slimani comme on dit sur le Rocher !