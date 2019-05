Quatre jours après sa belle victoire en Coupe de France, remportée aux dépens du PSG (2-2, 6-5 aux t.a.b.), le Stade Rennais retrouvait la Ligue 1, en match en retard de la 34e journée. Alors que les Bretons n’ont plus grand chose à jouer en cette fin de championnat (ils étaient 11e au coup d’envoi), ils souhaitaient faire bonne figure et célébrer devant leur public leur premier trophée acquis depuis 48 ans. En face, c’était l’AS Monaco qui se déplaçait au Roazhon Park. Pour le club du Rocher, l’objectif est tout autre, puisqu’il n’a toujours pas assuré son maintien (il est 17e) et veut prendre de l’avance sur la zone rouge (trois points de plus que Caen, 18e). C’est avec cette idée en tête que Leonardo Jardim alignait son équipe type, en 4-2-3-1, avec juste un changement dans les cages, puisque Seydou Sy était titularisé, en raison des blessures de Benaglio et Subasic. En face, Julien Stéphan optait pour le même schéma tactique, avec notamment Ben Arfa sur le banc et la première titularisation en professionnel du jeune Eduardo Camavinga (16 ans).

La rencontre démarrait à cent à l’heure, avec les Rennais qui trouaient à deux reprises les filets monégasques en début de rencontre, grâce à un Adrien Hunou en grande forme. Sur sa première réalisation, le natif d’Évry a été parfaitement servi par Léa-Siliki dans la surface, poussant le ballon du pied dans les cages de Sy (1-0, 3e), alors que sur le but du break, il a été au duel avec le portier monégasque, ajustant son pied droit pour glisser le cuir hors de portée de Sy (2-0, 9e). Par la suite, les Asémistes ont tenté de se rebeller, mais Koubek se montrait rassurant par deux fois, d’abord sur une tentative de Lopes (10e), puis sur une tête du Portugais (14e). Le capitaine de l’ASM, Radamel Falcao, gâchait même une énorme occasion (33e), en mettant trop de temps à contrôler son ballon dans la surface, alors qu’il était en position idéale pour marquer. En fin de premier acte, Rennes se rebiffait un peu, Hunou manquant le triplé (37e), avant que Traoré ne frôle le cadre suite à une reprise de volée (45+3e). À la pause, le score était toujours de 2-0.

Falcao répond au doublé de Hunou

Au retour des vestiaires, la rencontre repartait sur le même rythme qu’elle s’était conclue en première période, c’est-à-dire un match agréable à regarder, avec plusieurs occasions de part et d’autre, sans pour autant avoir beaucoup de folie, les Monégasques ayant du mal à se remettre des coups de massue infligés par les Bretons en tout début de partie. Bensebaini voyait sa frappe passer à côté des cages de Sy (47e) et Bourigeaud manquait le but du KO (51e), lorsque sa reprise manquait le cadre. De l’autre côté du terrain, les joueurs du Rocher pressaient la cage de Koubek, obtenant de nombreux corners, mais sans réussir à se montrer tranchant. Finalement, les visiteurs ont réussi à complètement renverser la donne en l’espace de cinq minutes, grâce à l’inévitable Falcao, auteur de ses 13e et 14e buts de la saison, devenant ainsi le troisième meilleur buteur de l’ASM en Ligue 1 (64 réalisations en tout). Le Colombien a d’abord placé sa tête sur un bon centre de Sidibé (2-1, 69e), avant de réaliser un joli geste acrobatique sur un ballon repoussé par Koubek (2-2, 75e).

Julien Stéphan faisait alors ses derniers changements, espérant que ceux-ci permettraient à ses hommes de se remettre la tête à l’endroit. Zeffane (76e) et Gelin (80e) entraient ainsi en jeu, alors que Ben Arfa avait fait son apparition à la 64e minute. Mais les Monégasques poussaient également pour aller chercher les trois points et ne se laissaient pas impressionner par les Rennais. La rencontre se terminait finalement sur ce score de 2-2, avec chacune des équipes qui a dominé sur une mi-temps. Au classement, le Stade Rennais stagne à la 11e place de Ligue 1, alors que Monaco gratte une place (16e) et passe devant Amiens, à quatre points de la zone de relégation.