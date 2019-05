Hier soir, le LOSC a ramené un bon point de Lyon (2-2). Les Dogues ont notamment pu compter sur un bon Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain âgé de 20 ans a apporté de l’impact et de la puissance dans l’entrejeu. Précieux à la récupération, il n’a pas rechigné à faire les efforts et s’est montré plus à son aise que Thiago Maia, aux côtés duquel il était aligné au Groupama Stadium. Enfin, il faut ajouter qu’il a inscrit le but du 2 à 1 pour les Nordistes à la 69e minute. Bien servi lors d’un coup franc botté par Nicolas Pépé au deuxième poteau, Soumaré, qui a notamment profité d’une erreur d’appréciation de Léo Dubois, a fusillé Anthony Lopes a bout portant. Il s’agit de son premier but en Ligue 1.

Une prestation réussie donc face à un gros poisson de Ligue 1 et lors d’un match ô combien important pour les pensionnaires du stade Pierre Mauroy. D’ailleurs, la Rédaction FM lui a attribué la note de 7, l’une des meilleures. Interrogé à son sujet après la rencontre, Christophe Galtier a avoué qu’il n’avait pas été surpris par son joueur. « Non (il n’a pas été surpris, ndlr), c’est Bouba. Il évolue mois après mois. Ce soir, il a fait un match de très haut niveau. C’était plus difficile pour Thiago Maia qui manquait de rythme. Quand vous avez vos deux milieux titulaires absents, cela engendre beaucoup de choses, notamment derrière ». Son coéquipier Gabriel a aussi encensé le joueur qui évolue en équipe de France U20.

« C’est un grand joueur qui travaille beaucoup. Nous sommes tous contents pour lui. Il n’a jamais lâché, même s’il n’a pas joué pendant un moment. Nous sommes tous heureux pour lui. Il a fait un grand match ». Titularisé pour la troisième fois consécutive, le natif de Noisy-le-Sec prouve qu’on peut compter sur lui et qu’il a tout pour s’imposer au plus haut niveau. Auteur de 20 matches toutes compétitions confondues cette saison, celui que l’on compare à Paul Pogba poursuit son apprentissage au plus haut niveau. Un talent que les Dogues devront pourtant vite prolonger. Sous contrat jusqu’en 2020, Boubakary Soumaré intéresse plusieurs clubs dont Valence, Dortmund et la Roma comme nous vous l’avions expliqué il y a quelques semaines. Au LOSC de ne pas se manquer un tel talent !