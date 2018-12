Depuis son arrivée en provenance d’Angers à l’été 2017, Nicolas Pépé ne cesse de prendre de l’importance au sein du LOSC. Utilisé à la pointe de l’attaque par Marcelo Bielsa, l’attaquant ivoirien a ensuite été repositionné dans un couloir droit qu’il affectionne tant. Buteur à 13 reprises lors de sa première saison sous le maillot des Dogues, Nicolas Pépé a été l’un des grands artisans du maintien du club nordiste dans l’élite. Et si cette saison, le LOSC va beaucoup mieux, il le doit en grande partie à son leader offensif. En pleine bourre depuis l’arrivée de Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba, avec lesquels il forme la BIP-BIP, l’attaquant ivoirien ne cesse d’inquiéter les défenseurs adverses. Ainsi, en 19 journées, Nicolas Pépé a déjà planté 12 buts et distillé 5 passes décisives. Un très bon total qui ne laisse pas insensible les plus grosses écuries européennes.

Pourtant, le LOSC ne semble pas disposé à ouvrir la porte à un départ de son joueur, qui avait déjà refusé de quitter le Nord de la France pour rejoindre l’Olympique Lyonnais au début de la saison. Gérard Lopez, président des Dogues, assurait à ce sujet que son atout offensif ne quitterait pas le club cet hiver. « Même à 100 millions, Pépé ne partira pas. On aurait pu le vendre cet été, on ne l’a pas fait. Il ne partira pas cet hiver. J’ai envie qu’il reste, on a envie qu’il reste, il a envie de rester. Il fera la saison. Après, on n’est pas un club qui a vocation à retenir des joueurs qui ont la possibilité d’aller jouer dans d’énormes clubs européens. Il y a des chances qu’il parte cet été », avait-il déclaré au micro de beIN Sports.

« Je pense qu’à la fin de la saison, il faudra qu’il parte »

Et si le joueur du LOSC continue d’affoler les statistiques, lui qui est actuellement le joueur le plus décisif de Ligue 1 (impliqué sur 17 buts en championnat), son entraîneur Christophe Galtier a déclaré que son joueur devait quitter la formation nordiste pour franchir un palier. « Je le crois quand il dit qu’il veut rester cet hiver, il est bien au LOSC et il veut faire une année complète. Je le crois d’autant plus qu’il nous l’a dit cet été et qu’il est resté. Je pense qu’à la fin de la saison, il faudra qu’il parte, qu’il aille dans un club qui enchaîne les participations aux compétitions européennes, où l’exigence est encore supérieure », a ainsi déclaré l’entraîneur du LOSC à La Voix du Nord ce samedi.

Si le technicien des Dogues est serein quant au fait de pouvoir toujours compter sur son attaquant pour la deuxième partie de saison, ce dernier reste très convoité. Ce samedi, Nicolò Schira, journaliste pour la Gazzetta dello Sport, déclarait à ce sujet qu’Arsenal avait fait une offre de 50 M€ pour l’Ivoirien, mais que le LOSC avait refusé. Les dirigeants souhaiteraient obtenir plus d’argent et refuseraient catégoriquement de le céder en pleine saison. Des discussions seraient en cours. Les Dogues, en quête de liquidités pour répondre aux exigences de la DNCG et qui devraient se séparer d’un ou plusieurs joueurs, ont toujours réfuté l’idée de voir leur homme fort partir. Il est donc difficilement envisageable de voir Nicolas Pépé rester au LOSC la saison prochaine.