Cette saison, le LOSC peut compter sur une attaque de feu. Si Jonathan Bamba régale depuis son arrivée dans le nord de la France, Nicolas Pépé est, lui, sur sa lancée de la fin de saison dernière. Déjà auteur de 7 buts et 4 passes décisives, l’Ivoirien continue d’attiser les convoitises. En effet, de nombreux clubs sont annoncés sur les rangs, comme le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Malgré cet engouement autour de son joueur, Gérard Lopez reste serein et assure que Nicolas Pépé devrait passer l’hiver à Lille, comme il l’explique dans une interview sur beIN Sport.

« Même à 100 millions, Pépé ne partira pas. On aurait pu le vendre cet été, on ne l’a pas fait. Il ne partira pas cet hiver. J’ai envie qu’il reste, on a envie qu’il reste, il a envie de rester. Il fera la saison. Après, on n’est pas un club qui a vocation à retenir des joueurs qui ont la possibilité d’aller jouer dans d’énormes clubs européens. Il y a des chances qu’il parte cet été. Il a envie de rester. D’autres joueurs pourraient partir, notamment en défense centrale. Il y aura 2-3 joueurs qui partiront cet hiver », a ainsi déclaré Gérard Lopez. De quoi rassurer les supporters lillois ?