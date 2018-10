L’été dernier, Tottenham n’avait pas dépensé le moindre centime sur le marché des transferts. Un fait assez rare dans une Premier League où les millions de livres sterling coulent à flots. Non pas que les dirigeants des Spurs ne voulaient pas recruter, mais plutôt parce qu’aucun joueur ciblé n’a voulu/pu rejoindre la cité londonienne comme l’a expliqué Mauricio Pochettino lors d’un point presse organisé ce jeudi. « Cet été, il était difficile d’obtenir le joueur dont nous avions besoin. C’était même impossible. Nous n’avons aucun regret, nous sommes heureux. »

Interrogé ensuite sur le prochain mercato hivernal, l’ancien joueur du PSG a soufflé le froid et le chaud. « Les managers veulent toujours améliorer l’équipe. Parfois en engageant de nouveaux joueurs ou parfois en ajoutant des joueurs du centre de formation. Le football est dynamique. Tous les six mois, vous pouvez faire quelque chose pour améliorer l’équipe ou changer la dynamique dans le vestiaire. C’est la même chose dans chaque club. » Moins de trois mois après la fin du mercato estival, la formation coachée par le technicien argentin planche déjà sur les contours du marché hivernal.

Tanguy Ndombele priorité hivernale de Tottenham

Et si certains médias anglais, à commencer par The Independent, indiquent que Tottenham n’a pas l’intention de sortir le chéquier cet hiver, d’autres, comme le Times, indiquent totalement le contraire. Mieux, le très sérieux quotidien explique dans ses colonnes que le club londonien a fixé sa priorité pour cet hiver et elle s’appelle Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain de l’OL, qui a fait ses débuts en Equipe de France face à l’Islande, a impressionné fortement les Spurs depuis le début de la saison que ce soit avec le club rhodanien en Ligue 1, mais aussi est surtout en Ligue des Champions. Le club anglais n’a pas manqué une miette de la prestation hors norme de l’ancien Amienois à l’Etihad Stadium lors de l’exploit de l’OL face à Manchester City (1-2).

Tottenham, qui s’intéresse par ailleurs à l’attaquant du LOSC Nicolas Pépé, va devoir sortir le chéquier pour arracher l’international tricolore au club rhodanien qui n’a absolument pas envie de le voir partir cet hiver. Acheté définitivement 8 M€ (20% sur la future plus-value) à Amiens l’été dernier, le joueur vaudrait aujourd’hui 6 fois plus au minimum. Pas de quoi faire peur à Tottenham qui dispose d’une enveloppe « d’un certain montant destiné aux transferts », à en croire Daniel Levy, le président des Spurs. En Angleterre, on parle d’une somme de plus de 100 M€, à laquelle pourrait s’ajouter le montant des ventes hivernales espérées par Tottenham au milieu de terrain (Victor Wanyama et Moussa Sissoko notamment).