Jonathan Bamba (23 ans) est au cœur des débats au LOSC. Buteur une seule fois cette saison en ligue 1 (le 28 août contre l’ASSE), le natif d’Alfortville est moins décisif que la saison dernière. À titre de comparaison, il avait inscrit à la même période 9 réalisations en championnat avant de terminer à 13 unités. Son rendement offensif est critiqué par les supporters lillois mais Christophe Galtier a tenu à le défendre ce vendredi en conférence de presse.

« Jonathan Bamba est décisif depuis janvier, notamment par la passe (2 passes décisives). Il apporte beaucoup à l’équipe. C’est un équipier, avec un grand E. Cette saison, c’est un peu plus difficile car les finisseurs sont nos attaquants de pointe. Jo’ comme d’autres sont finalement des passeurs, et dans ce registre, il est bon », a rappelé l’entraîneur des Dogues avant de revenir sur les sifflets adressés à son joueur le 22 février contre Toulouse. « J’ai trouvé les sifflets lors du dernier match à domicile injustifiés. Il cherche à donner de bons ballons à nos attaquants. Il n’a pas la réussite de la saison dernière, mais il ne doit pas être obsédé par le but. Il doit être concentré sur son rôle. » Christophe Galtier sait défendre ses joueurs, il l’a une nouvelle fois prouvé.