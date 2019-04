Quoi de mieux qu’un match entre le deuxième et le premier pour terminer le week-end ? En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le LOSC (2e, 61 points) accueille en effet le Paris Saint-Germain (1er, 81 pts) au stade Pierre Mauroy. Et les enjeux sont nombreux dans cette rencontre. Suite à la défaite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du FC Nantes (1-2), les Dogues peuvent en effet prendre une bonne avance sur le club rhodanien en cas de succès ce soir. De leur côté, les Parisiens ont une mission très simple : ne pas perdre pour être officiellement sacrés champions de France pour la deuxième année consécutive. En cas de défaite, les hommes de Thomas Tuchel devront en effet attendre le prochain match, face aux Canaris, pour décrocher le titre. Pour ce choc, les deux entraîneurs devraient donc sortir l’artillerie lourde.

Du côté du LOSC, Christophe Galtier devrait conserver son 4-2-3-1, un schéma tactique qui réussit au club nordiste depuis le début de saison. Et l’ancien entraîneur de Saint-Etienne ne devrait pas changer une équipe qui gagne, à une exception près. Dans les cages, Mike Maignan devrait être présent avec une défense à quatre composée de Zeki Celik, José Fonte, Adama Soumaoro et Youssouf Koné. Dans l’entrejeu, Thiago Mendes pourrait enchaîner. Associé à Thiago Maia la semaine dernière, le milieu brésilien devrait reformer son duo avec Xeka. Décisive cette saison, la traditionnelle « Bip-Bip », sauf grande surprise, devrait être reconduite. Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba prendront certainement place juste derrière Loïc Rémy, Rafael Leao étant suspendu.

Encore de nombreux absents côté parisien

Si Christophe Galtier n’a pas beaucoup d’absents pour cette rencontre, Thomas Tuchel n’a pas la même chance. L’entraîneur parisien est en effet toujours privé de Neymar, d’Edinson Cavani mais aussi de Marquinhos, alors que Stanley Nsoki a été mis à la disposition de la réserve. Plusieurs joueurs sont également incertains. Du coup, l’entraîneur allemand pourrait opter pour un 4-4-2 avec le retour certainement d’Alphonse Areola dans les cages puisque Gianluigi Buffon avait joué contre le Racing Club de Strabourg (2-2). En défense, Thomas Meunier pourrait lui effectuer son retour au poste de latéral droit. La charnière centrale ne devrait elle pas changer avec Thiago Silva et Presnel Kimpembe alignés d’entrée. Juan Bernat pourrait lui enchaîner à gauche.

En ce qui concerne le milieu de terrain, l’ancien technicien du Borussia Dortmund ne devrait rien changer. Dani Alves, Leandro Paredes, Marco Verratti et enfin Julian Draxler devraient une nouvelle fois s’installer dans l’entrejeu. Reste désormais à savoir qui composera l’attaque parisienne. Buteur dimanche dernier mais auteur d’un « sauvetage » sur la ligne de but strasbourgeoise juste derrière, Eric Maxim Choupo-Moting est incertain. Il pourrait cependant retrouver sa place sur le banc. Kylian Mbappé devrait donc débuter en pointe, lui qui avait démarré le dernier match en tant que remplaçant, aux côtés de Christopher Nkunku, déjà titulaire il y a sept jours.