Entre le volcanique Marcelo Bielsa et le discret Luis Campos, il y a un monde. Mais les deux hommes se rejoignent sur une chose : l’influence qu’ils veulent avoir sur le club où ils officient. Or, ils évoluent depuis cet été au même endroit, à Lille. Forcément, les frictions redoutées ont déjà eu lieu, comme le rapporte aujourd’hui L’Équipe. Des frictions liées notamment à la fin du mercato estival.

Luis Campos a œuvré pour dresser une short-list comprenant plusieurs joueurs, à des tarifs différents, pour chaque poste. Il propose, Bielsa dispose. Cela n’empêche pas le Portugais de regretter certains choix effectués par El Loco et le peu de joueurs d’expérience recrutés pour entourer les jeunes éléments. Suite à la vente de Nicolas de Préville, Wilfried Bony aurait pu débarquer à Luchin et il a été demandé à Bielsa d’achever de convaincre le joueur. Mais l’Argentin n’y a visiblement pas mis tout son cœur, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

Le cas Bony au coeur des tensions ?

« Pour Bony, il ne joue pas à Lille parce qu’il a choisi Swansea. Je n’étais pas d’accord avec son arrivée. Elle m’a été soumise le dernier jour. Les arguments du club pour que je parle avec lui m’ont semblé plus importants que les miens. Je n’avais jamais fait cela avant. Parce que stimuler le désir d’un joueur pour rejoindre une équipe ne me paraît pas convenable. Cela crée un engagement pour le futur, et je n’ai aucune garantie pour tenir ces engagements. Son transfert était conclu. J’ai assumé d’échanger avec lui, et il a fait son choix », a-t-il raconté. Luis Campos avait pourtant appuyé ce recrutement. Les résultats obtenus depuis lui donnent pour l’instant raison, au regard de l’inefficacité offensive et des difficultés de Nicolas Pépé à ce poste.

Bielsa, très agacé lors de sa conférence de presse, a nié être en conflit avec Campos. « Il n’y a aucune tension. » Peu présent au centre d’entraînement du LOSC, Luis Campos n’a peut-être pas la même version que l’Argentin. Il serait déçu du début de saison et redoute que l’entraîneur gâche le travail effectué en amont en s’enfermant dans ses choix sportifs. C’est pourtant pour sa manière de travailler que Bielsa a été recruté par le patron du club, Gérard Lopez. Campos, lui, militait pour Laurent Blanc...