Après six journées de championnat, le LOSC traverse déjà une zone de turbulences. Dix-septième avec cinq points, le club nordiste reçoit le champion de France monégasque vendredi soir au stade Pierre Mauroy (20h45). Dans l’œil du cyclone depuis plusieurs jours, Marcelo Bielsa s’est présenté face à la presse pour répondre aux questions des journalistes. Depuis son arrivée dans le Nord, El Loco casse les habitudes en optant pour le dépassement de fonctions chez ses joueurs. Ainsi, Ibrahim Amadou, Thiago Maia et Nicolas Pépé n’évoluent pas, par exemple, à leurs postes de prédilection. Interrogé sur le sujet, Bielsa ne s’est pas défilé et a tenté d’argumenter ses choix du moment.

« Concernant Amadou, c’est un grand défenseur central pour moi. Jusqu’à présent, Amadou est le meilleur joueur de l’équipe, c’est mon opinion. Nous avons l’habitude d’évaluer tous les joueurs après les matchs. Mais je comprends que vous ayez une opinion différente. Tout ce qui contrarie les habitudes reste toujours critiqué, » a ainsi lâché l’ancien coach de l’OM visiblement irrité par les remontrances liées à ses positions. Ce dernier en a également profité pour s’appuyer sur un exemple jugé comme une référence en Espagne : le cas Javi Martinez (Bayern Munich). « Quand j’ai replacé Javi Martinez en charnière centrale à Bilbao, on m’a aussi critiqué. Mais depuis, il ne joue plus au milieu, » précisait avec détermination Bielsa.

Bielsa répond aux critiques sur ses choix

Le technicien nordiste a ensuite enchaîné sur le positionnement très contesté de Thiago Maia en latéral gauche, où il a énormément souffert face à Bordeaux avant d’être exclu. Là encore, l’argumentaire demeure bien huilé. Suffisamment pour l’assistance ? Marcelo Bielsa ne se cachait pas et prenait ses responsabilités une fois de plus. « Pour Maia, je savais qu’il pouvait jouer également en tant que latéral gauche. Moi je pense que Thiago Maia peut devenir un grand latéral gauche. Je me fie aux caractéristiques du joueur. Il est agressif à la récupération du ballon, rapide, et il a un excellent pied gauche, » décryptait ainsi El Loco. Autre sujet de discorde dans le Nord, l’intronisation par Bielsa de Nicolas Pépé au poste d’avant-centre. Une initiative encore stigmatisée par les observateurs.

« Pour vous ce n’est pas un numéro neuf. Moi j’ai regardé tous ses matchs. Ce n’est pas un buteur mais je n’ai jamais vu un match de Pépé sans qui’il ne se procure aucune occasion. Que cela soit en tant qu’ailier gauche ou ailier droit. Moi je pense que c’est plus un joueur axial que de côté et c’est un joueur qui est toujours attiré par le but. Si vous regardez ses matchs à Angers, cela ressemble à ce que je vous ai dit, » confiait un Marcelo Bielsa excédé par les remontrances des médias. Preuve de la tension palpable régnant en conférence de presse, l’ancien sélectionneur du Chili a prolongé ces échanges pendant plusieurs minutes en perdant son sang-froid notamment sur son départ précipité de Marseille. « Vous dites que je n’ai pas justifié mon départ de Marseille ? C’est un mensonge ! Je l’ai justifié par une lettre suffisamment explicite. » Quelques secondes plus tard, l’entraîneur du LOSC quittait la salle de presse précipitamment, visiblement atteint par ce climat délétère. La réception de l’AS Monaco apaisera-t-elle les tensions autour du LOSC ? Rien n’est moins sûr...