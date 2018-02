L’idylle entre le LOSC et Marcelo Bielsa n’aura duré que quelques mois. Officiellement remercié le 15 décembre dernier, l’entraîneur argentin n’a pas su imposer ses méthodes jugées trop strictes au groupe nordiste, sans oublier ses relations glaciales avec son directeur sportif, Luis Campos. Une énorme erreur de casting qui a mis un sacré coup au projet LOSC Unlimited de Gérard Lopez. Un échec que l’homme d’affaires luxembourgeois n’avait pas hésité à reconnaître juste avant les fêtes de fin d’année. « Oui, notre projet sportif a pris du retard. Il faut bien admettre que la collaboration entre le LOSC et Marcelo Bielsa fut un échec. Même si beaucoup, moi le premier, s’accordaient à dire que sa venue au LOSC était très prometteuse, force est de constater que ça n’a pas fonctionné ». Mais aujourd’hui, alors que Lille se trouve dans une situation sportive et financière compliquée (17e du classement de L1 et interdit de recrutement par la DNCG), le dossier Bielsa est loin d’être terminé.

Comme cela était annoncé il y a plusieurs semaines, El Loco souhaite récupérer des indemnités de départ. Les derniers échos chiffraient d’ailleurs à 15 M€ environ le montant réclamé par l’Argentin. Dans son édition du jour, L’Équipe révèle que la note pourrait finalement être plus salée. En effet, Marcelo Bielsa demande pas moins de 18,6 M€ à ses anciens dirigeants ! Une somme qui se décompose comme suit : 13,6 M€ de salaires, et 5 M€ en guise de préjudices. Bien décidé à faire payer le LOSC, l’Argentin a d’ailleurs assigné son ex-employeur devant la justice afin de faire constater l’absence de paiement du salaire qu’il lui restait à toucher. Et ce n’est pas tout.

Bielsa pourrait faire très mal au LOSC

Alors que Lille veut tenter de prouver une faute grave pour tenter d’échapper à cette requête financière, L’Équipe révèle que Bielsa et ses avocats veulent faire reconnaître devant la justice une clause de son contrat stipulant que : « si le club décidait de rompre et/ou de résilier le présent contrat avant son terme convenu et faisait pour n’importe quelle raison arrêter le technicien dans l’exercice de ses fonctions et facultés citées dans le présent contrat, il devra l’indemniser par le paiement de toutes les quantités prévues dans celui-ci pendant la durée en vigueur précisée. »

Et si le technicien sud-américain y parvient, le LOSC serait contraint de lui régler son dû. Une nouvelle qui viendrait plomber les comptes d’un club déjà obligé de se serrer la ceinture pour éviter toute sanction (relégation administrative) de la DNCG. D’autant que le quotidien ajoute que la justice pourrait réaliser un audit sur la situation financière de l’écurie nordiste. Un scénario qui, s’il se confirme, intéresserait fortement des clubs tels que Saint-Étienne ou Angers qui attendraient toujours le paiement des traites pour les transferts de Kévin Malcuit et Nicolas Pépé. Ambiance...