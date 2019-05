De retour aux affaires après de longs mois de chômage, André Villas-Boas a retrouvé un banc, mais surtout un défi excitant : relancer l’Olympique de Marseille. Un challenge pas évident, même si beaucoup estiment qu’il ne pourra pas faire pire que le piètre bilan de la saison 2018/2019. Elégant et décidé à réaliser sa première conférence de presse en français, le Portugais a rapidement tenu un discours franc et direct. Pour preuve, dès sa première réponse, AVB a tout de suite fait savoir quel objectif sportif lui avait été fixé par ses nouveaux dirigeants.

« Bonjour à tous, je m’excuse par avance pour mon français. Quelques mots, quelques verbes vont me manquer. Je suis très heureux d‘être ici. Arriver dans un club de la grandeur de l’OM, c’est fantastique pour moi. On a un très grand défi entre nos mains, on doit absolument tout faire pour réussir nos objectifs. Ils sont clairs, on doit tout faire pour arriver aux trois premières places en Ligue 1. Les semaines vont être longues, mais on aura le temps pour bien tout préparer. Tout est nouveau, je prends toutes les informations possibles. Hier j’ai vu les installations, j’ai parlé avec les personnes des différents services. (...) Je donnerai ma vie pour que l’OM arrive à sa vraie place. Ce sont les résultats qui vont parler. Je pense qu’on va avoir une belle saison. Je suis convaincu que cette équipe en est capable. »

Recruter à deux, trois postes

Éjecté du podium de Ligue 1 depuis la saison 2012/2013 et donc privé de Ligue des Champions tout ce temps, l’OM compte donc sur Villas-Boas pour pallier ce manque. Cependant, la question qui taraude tous les esprits phocéens est de connaître les moyens qui seront mis à disposition du Lusitanien pour monter une équipe capable de remonter sur le podium. Une interrogation plus que légitime quand on sait que l’OM est loin d’être débarrassé des contraintes du fair-play financier. Sans oublier une saison 2019/2020 sans Coupe d’Europe synonyme de gros manque à gagner sur le plan financier. Autant de composantes bien intégrées par AVB. « Pour moi, on doit être tous sur la même longueur d’onde. C’est très important. Il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat, d’autres en fin de prêt. On doit analyser tout ce qu’on a. On a potentiellement le problème du fair-play financier, mais on doit faire le meilleur effectif possible pour retrouver la grandeur de l’OM », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

« On a parlé de ça (des moyens financiers, ndlr) avec Jacques-Henri (Eyraud) et Andoni (Zubizarreta) qui contrôlent ça mieux que moi. On doit prendre le temps et analyser pour voir ce qu’on peut faire ou non. C’est une question sensible. Avec le budget qu’on a, on va faire le meilleur possible. Les objectifs sont clairs. J’ai toujours assumé la responsabilité. Ils ont été clairs avec moi. Le plus important, c’est d’être dans les trois premiers. (...) Demain, on va initier ce qu’on devra faire pour la saison prochaine. J’ai parlé avec Rolando et Hubocan qui ont été mes joueurs au Zenit et à Porto. Je veux faire mes conclusions et ne pas être influencé par les autres. On fera cette réunion demain avec les dirigeants. Le plus important c’est que les joueurs sont bons. Une équipe qui n’atteint pas ses objectifs a des manques. On va souffrir pour y arriver (sur le podium), mais on a la capacité pour y arriver. Ce groupe a besoin de changement mais pas trop. Il y a deux, trois postes où on veut des achats ».