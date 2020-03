C’est reparti. Le quotidien Sport remet une pièce dans la machine et fait sa une du jour sur... Neymar. Pour le quotidien catalan il n’y a pas de doutes : le Brésilien veut revenir à Barcelone, alors que depuis des semaines déjà, les médias espagnols expliquent que Lautaro Martinez (Inter) et lui sont la priorité du club pour le mercato estival. Selon le journal, le numéro 10 parisien est prêt à tout pour revenir en Catalogne.

L’entourage du joueur a ainsi fait savoir au FC Barcelone que la star de la Canarinha souhaite enfiler la tunique blaugrana dès cet été, et que pour y parvenir, il est prêt à mettre tous les moyens nécessaires pour faire pression sur le PSG. Il n’aurait qu’une seule chose en tête : quitter Paris, alors que la direction catalane veut retrouver ce trio Messi-Suarez-Neymar qui avait montré de si belles choses lors de la saison 2014/2015. Toujours selon Sport, le FC Barcelone a en plus une nouvelle carte dont il ne disposait pas cet été...

Le Barça peut se servir des règles de la FIFA

Josep Maria Bartomeu et compagnie peuvent ainsi faire appel à l’article 17 de la FIFA sur les transferts de joueur, qui pourrait permettre à Neymar de rompre son contrat avec le Paris Saint-Germain de façon unilatérale, contre un montant conséquent qui serait logiquement déboursé par le FC Barcelone. Le média catalan l’estime ainsi à 180 millions d’euros, et le club de la capitale française ne pourrait pas s’y opposer. Le président du champion d’Espagne en titre aurait ainsi fait appel à l’avocat belge Wouter Lambrecht pour se renseigner plus en détail sur cette possibilité.

Le club catalan proposerait au joueur le même contrat qu’il avait déjà mis sur la table l’été dernier, et Neymar deviendrait le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif en cas d’opération réussie. Ce dernier aurait déjà accepté toutes les conditions. Désormais, le FC Barcelone va devoir trouver les fonds nécessaires pour s’offrir son ancien numéro 11, en plus de Lautaro Martinez. Du côté du Camp Nou, on envisage déjà un dégraissage conséquent pour y parvenir...