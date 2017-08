La pression n’a pas d’effet sur Neymar. Auréolé du statut de joueur le plus cher de l’histoire du football (222 M€), un record qu’il devrait conserver pendant un petit moment, le Brésilien était attendu de pied ferme par les Guingampais, mais surtout par tous les observateurs venus en masse à Roudourou. Un match retransmis en mondovision durant lequel le nouveau numéro 10 du Paris Saint-Germain se savait scruté, épié de toutes parts. Mais comme en 2014 où il a su porter tout le poids d’une Seleção étouffée par la presse populaire pendant son Mondial, Neymar n’a pas tremblé.

Certes, il serait exagéré de comparer la pression d’une coupe du Monde et d’un des trente-huit matches de Ligue 1 de la saison, mais toujours est-il que la recrue francilienne sait répondre présente quand elle est attendue. Élu homme du match pour sa première en France et déjà encensé par ses partenaires de vestiaire, Neymar a donc rendu une belle copie ponctuée d’un but et d’une passe décisive. Une belle soirée sur laquelle est revenu le principal intéressé hier soir en zone mixte.

Neymar plus libre sur le terrain

« Je suis très content de ma performance sur le terrain pour mon premier match. Je suis vraiment satisfait de mes débuts en Ligue 1, avec une victoire, avec un but et une passe décisive. Je pense que maintenant, il faut que je m’adapte petit à petit au jeu de l’équipe et que nous apprenions à mieux nous connaître les uns, les autres. Je suis très heureux », a déclaré le Brésilien. Mais hier, si tout reste bien évidemment perfectible, Neymar a déjà donné la sensation de bien s’entendre avec ses nouveaux partenaires. Après de nombreuses interrogations sur son intégration dans le onze d’Unai Emery, l’international auriverde a finalement, et sans réelle surprise, été aligné sur le côté gauche du 4-3-3 habituel parisien.

Un positionnement que le Brésilien a très rapidement alterné avec des va-et-vient dans le cœur du jeu. Résultat : Neymar a touché pas moins de 128 ballons, soit son deuxième meilleur total dans un match de Championnat depuis son arrivée en Europe en 2013 ! Autre élément à signaler : partenaire privilégié de Marco Verratti, Thiago Motta a cette fois-ci réalisé son plus grand nombre de passes à destination de... Neymar (26). Joueur le plus recherché de son équipe, le Brésilien a donc profité de ne plus évolué au sein d’une équipe dévouée à Lionel Messi pour afficher une plus grande liberté des ses déplacements. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a fait mouche !