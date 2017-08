Neymar a fait son entrée par la grande porte en Ligue 1. Pour son premier match, la recrue phare du mercato du PSG a fait très mal à Guingamp pour une victoire finale 3-0. Concerné sur les trois buts avec notamment une passe décisive pour Cavani puis un but en fin de rencontre, il a pris le jeu à son compte avec pas moins de 128 ballons touchés (!), un record dans cette rencontre. Constamment recherché par ses coéquipiers, on sent déjà l’influence qu’il peut avoir à l’avenir sur le jeu de sa nouvelle équipe.

Elu homme du match, le Brésilien a confié sa joie d’être présent au PSG. Ses coéquipiers lui ont emboité le pas en zone mixte avec des commentaires dithyrambiques à son sujet. Tous reconnaissent déjà l’apport énorme de la star, à commencer par Adrien Rabiot. « Dani (Alves, ndlr) prend beaucoup le couloir, il a une bonne qualité de centre, un gros impact dans notre jeu forcément. Neymar, il combine, il déborde, Layvin (Kurzawa, ndlr) s’est régalé également sur son côté gauche. C’est une bonne entame pour Neymar. L’équilibre a été trouvé dans les phases offensives, ce qui nous a permis de faire attention aux contres mais dans l’ensemble on s’est bien trouvé » a confié le milieu de terrain à Canal Plus.

Thiago Motta s’enflamme pour Neymar

C’est ensuite Thiago Motta qui s’est montré très élogieux envers son nouveau coéquipier. Il a notamment indiqué qu’il s’était acclimaté très vite au jeu parisien. « Neymar est un joueur qui peut nous aider et qui peut faire la différence, a-t-il d’abord entamé en zone mixte, dans des propos rapportés par Le Parisien. On l’a vu ce soir. On essaye juste de le trouver au bon moment et de lui donner le ballon car on sait qu’il peut faire une passe décisive, il peut marquer, il peut combiner avec ses partenaires... » a indiqué l’international italien, qui était de nouveau titulaire ce soir au Roudourou.

Selon lui, la venue du joueur le plus cher du monde sera déterminante pour la suite du PSG, à savoir remporter les plus grands titres et s’inscrire durablement dans le gotha des meilleures équipes du monde. « Nous étions tous contents d’avoir un joueur de ce niveau avec nous. On ne peut pas comparer avec Zlatan Ibrahimovic. Ce sont deux joueurs complètement différents. Zlatan a fait son histoire au PSG. Une très belle histoire. Aujourd’hui nous avons Neymar, un joueur d’un niveau exceptionnel. Nous sommes chanceux. C’est un privilège de pouvoir jouer avec des grands joueurs. Hier c’était Zlatan, maintenant, c’est Neymar. » Le Brésilien aura pour mission de mener de PSG sur le toit du monde, là où le Suédois l’avait conduit "seulement" quelques étages en dessous.