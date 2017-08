C’est incroyable mais vrai : Neymar s’est engagé pour 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Une révolution pour le football français et pour le club de la capitale, dont le mercato semblait bien mal entamé il y a encore quelques semaines. Les arrivées successives de Dani Alves puis de Neymar changent la donne. Et vont donner du travail à Unai Emery. L’entraîneur du Paris Saint-Germain va pouvoir repenser ses schémas tactiques et ses compositions d’équipe. Comment intégrer Neymar au PSG qu’il bâtit depuis maintenant un an ?

Le positionnement de Neymar sur le pré apparaît simple : il joue côté gauche depuis plusieurs années bien qu’il soit attaquant axial de formation. A Santos, il évoluait donc devant, tandis qu’au Barça, il a occupé le couloir gauche. Bonne nouvelle pour Emery, qui prône un pressing tout terrain, le Brésilien ne rechigne pas à défendre. Lors de sa dernière saison en Catalogne, il a souvent joué véritablement un cran plus bas que Messi et Suarez, s’acquittant de tâches défensives bien plus lourdes.

Du 4-3-3 au 4-2-3-1 en passant par le 4-4-2

Avec Edinson Cavani titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque du PSG, on imagine donc sans mal Emery installer Neymar à son poste préférentielle côté gauche. Mais dans quel schéma de jeu ? A son arrivée à Paris l’été dernier, l’ancien entraîneur du FC Séville voulait instaurer un 4-2-3-1. La greffe n’a pas vraiment pris et les absences régulières de Javier Pastore pour cause de blessures a condamné ses envies initiales. Le 4-3-3 pointe basse mis en place par Laurent Blanc, et plébiscité par les joueurs, avait donc resurgi. Dans ce 4-3-3, Neymar viendrait donc se placer à gauche, à la place de Julian Draxler qui avait gagné quasi-immédiatement ses galons de titulaire à son arrivée lors du dernier mercato hivernal. Cavani occuperait évidemment l’axe, avec l’Argentin Di Maria côté droit, comme c’était le cas la saison passée.

L’arrivée de Neymar pourrait cependant inciter Emery à retenter sa chance avec le 4-2-3-1, qui permettrait de titulariser un atout offensif supplémentaire au poste de meneur de jeu. On pense bien sûr à Javier Pastore, dont la complicité technique avec son nouveau coéquipier pourrait vite se développer. Exit la sentinelle Thiago Motta dans ce schéma où Verratti et Rabiot assureraient la couverture défensive et les relances. Toutefois, pourquoi ne pas également envisager un schéma en 4-4-2, remis au goût du jour par le Leicester de Claudio Ranieri en Angleterre et le Monaco de Jardim la saison passée ? Dans ce cas, Neymar pourrait accompagner Cavani sur le front de l’attaque, libérant une place côté gauche qui pourrait revenir à Julian Draxler.

Le mercato refermant ses portes le 31 août, l’effectif parisien a encore le temps d’évoluer, surtout dans le sens des départs puisqu’il existe une pléthore d’éléments offensifs (Neymar, Di Maria, Draxler, Lucas, Guedes, Lo Celso, Ben Arfa, Jesé). D’ici là, on aura un aperçu des choix d’Emery. Avec Neymar dès samedi face à Amiens ? Le joueur souhaite débuter au plus vite (il sera présenté avant la rencontre au public du Parc des Princes) mais, au-delà de l’aspect administratif et de l’homologation du transfert, c’est le staff parisien qui prendra la décision au regard de la forme physique du Brésilien.