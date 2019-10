C’est la fin de la trêve internationale, et donc le retour des championnats ! Pour le premier match de la 10e journée de Ligue 1, les amateurs de football auront le droit à une rencontre entre l’OGC Nice (8e, 13 points) et le Paris Saint-Germain (1er, 21 pts). Présents dans la première partie de tableau, les Aiglons vont vouloir sortir de leur mauvaise passe, eux qui restent sur une série de trois matches sans succès. Mais il faudra pour ça battre la formation parisienne, ce qui n’est plus arrivé depuis le 30 avril 2017 (trois défaites, un nul). En face, le club de la capitale va tenter d’engranger une quatrième victoire de suite toutes compétitions confondues, afin de bien préparer son déplacement en Belgique, en Ligue des Champions (match contre le Club Bruges mardi).

Pour ce déplacement dans le sud de la France, Thomas Tuchel enregistre en tout cas deux retours de taille dans son groupe puisque Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont été convoqués la veille. Privé de Thilo Kehrer, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Neymar (blessés) et Juan Bernat (suspendu), le technicien allemand pourrait aligner un 4-3-3 avec bien évidemment Keylor Navas dans les cages. La défense devrait être composée de Thomas Meunier, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe et enfin Layvin Kurzawa. Thiago Silva pourrait en effet souffler après ses deux matches avec le Brésil à Singapour. Mais pas Marquinhos.

Kylian Mbappé titulaire de dernière minute ?

Concernant l’entrejeu, l’ancien coach du Borussia Dortmund devrait en effet faire confiance à Marco Verratti, Ander Herrera et l’international brésilien donc, qui prendrait place comme sentinelle. Sans Neymar, mais avec Kylian Mbappé et Edinson Cavani sur le banc, le trio Pablo Sarabia-Mauro Icardi-Angel Di Maria devrait lui être chargé de faire trembler les filets niçois. Un doute subsiste cependant pour le natif de Bondy. En conférence de presse d’avant-match, Thomas Tuchel avait en tout cas expliqué qu’il allait parler au champion du Monde 2018 pour savoir s’il était prêt à débuter cette rencontre en terres niçoises.

S’il y a des absents côté parisien, c’est également le cas dans les rangs niçois. Patrick Vieira devra faire sans l’un de ses atouts majeurs, Youcef Atal (suspendu), mais aussi sans Adam Ounas, Ibrahim Cissé et Stanley Nsoki (blessés). Du coup, l’ancien milieu de terrain français pourrait choisir un 4-2-3-1 avec Patrick Burner, Christophe Hérelle, Dante et Malang Sarr en défense devant le gardien Walter Benitez. Au milieu, Wylan Cyprien et Danilo devraient prendre place à la récupération. Un cran au-dessus, Patrick Vieira devrait s’appuyer sur Ignatius Ganago, Pierre Lees-Melou, et Alexis Claude-Maurice, laissant Kasper Dolberg en pointe. Rendez-vous donc aux alentours de 19h45 pour les compositions officielles (match à suivre sur notre live commenté) !