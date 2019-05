La saison de l’Olympique de Marseille est ratée. Inutile de rappeler les tristes résultats de l’OM même si la défaite, en 32e de finale de la Coupe de France, contre Andrézieux et le un point récolté en phase de groupe de la Ligue Europa resteront probablement dans les mémoires de cette année. Après une finale de Ligue Europa en 2018, les Phocéens ont eu du mal à continuer sur leur lancée et, pour la saison 2019-2020, ils ne joueront aucune coupe européenne.

Ainsi, après deux ans et demi, Rudi Garcia, l’entraîneur pourtant prolongé en octobre dernier, était en première ligne. La gronde de l’Orange Vélodrome et le fait que Frank McCourt, le grand patron américain, ne soit pas satisfait laissait penser à une grande réorganisation de l’organigramme de l’OM. Ainsi Jacques-Henri Eyraud semblait menacé, mais finalement, il devrait conserver son poste de président délégué et va reprendre la main, mais ce sera sans son premier choix.

Garcia prend les devants

En effet, Rudi Garcia vient d’annoncer en conférence de presse qu’il n’allait plus entraîner le club la saison prochaine. « J’ai décidé de partir et j’ai proposé cette décision à mon président, qui l’a accepté. Si j’écoutais simplement ma détermination, je resterais, mais si j’écoute mon bon sens et ma raison, c’est mieux qu’on se sépare et que j’arrête maintenant », a expliqué Rudi Garcia lors de sa conférence de presse ce mercredi.

Les résultats (13 défaites en Ligue 1) dont deux contre l’OL et deux autres contre le Paris Saint-Germain, auront eu raison du natif de Nemours malgré le fait qu’il soit resté assez longtemps (bien plus que certains prédécesseurs) sur le banc olympien. Maintenant, Jacques-Henri Eyraud devra se lancer dans un nouveau cycle, trouver un nouveau coach (il doit se savoir attendu au tournant) et laisser derrière lui le Champions project.