C’est une opération qui est passée presque inaperçue dans ce mercato d’hiver, mais elle souligne la volonté de l’Olympique Lyonnais de se projeter vers l’avenir. Ce mardi, l’AS Saint-Priest (National 2) annonçait avoir libéré son jeune ailier gauche Boubacar Fofana (20 ans) pour rallier l’OL. L’intéressé paraphait son premier contrat professionnel avec Lyon et était prêté dans la foulée ua Gazelec Ajaccio. Objectif avoué pour le club rhodanien, polir son futur joyau et qu’il se frotte au haut niveau en Ligue 2 avec une adversité féroce.

Formé à l’INF Clairefontaine, la nouvelle recrue lyonnaise subjugue rapidement les observateurs par son culot et ses qualités. En quatorze matchs avec Saint-Priest, Fofana inscrit cinq buts et distille deux passes décisives. Plusieurs écuries de Ligue 1 l’ont déjà supervisé mais c’est l’OL qui a raflé la mise. Présent en conférence de presse ce jeudi, Bruno Genesio a effectué les présentations. Et le portrait dressé par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais laisse augurer de belles choses pour Lyon.

Bruno Genesio voit grand pour Boubacar Fofana

« Boubacar Fofana jouait à Saint-Priest, il a des qualités d’attaquant moderne, c’est un garçon qui a eu une très bonne formation à Clairefontaine. Son parcours est atypique, c’est une particularité très intéressante pour l’avenir. Florian Maurice l’a observé à plusieurs reprises et il est persuadé qu’il a toutes les qualités pour réussir au plus haut niveau. L’idée c’est de le faire venir chez nous pour le faire progresser, c’est aussi la politique du club. Le projet c’est qu’il se frotte à un univers supérieur que celui où il a évolué.

On connaît bien l’entraîneur d’Ajaccio, c’est aussi important d’avoir confiance en l’entraîneur qui va l’accueillir. Il est très intéressant pour l’avenir », décrypte ainsi Genesio. C’est donc à Ajaccio et ce jusqu’en juin prochain, que Fofana va découvrir l’univers impitoyable de la Ligue 2. Idéal pour réaliser le grand saut l’été prochain et appréhender au mieux son arrivée à l’Olympique Lyonnais. Les prochaines semaines révéleront si les pensionnaires du Groupama Stadium ont réalisé un joli coup. Mais une chose s’avère certaine, la future arrivée de Boubacar Fofana suscite déjà une certaine effervescence dans le Rhône...