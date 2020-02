Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a dû fortement batailler avec Benfica, mais surtout avec l’Atlético de Madrid (qui avait une option préférentielle dans ce dossier) pour arracher Bruno Guimarães à l’Athletico Paranaense contre 20 M€ (pour 80% des droits du joueur). Ravis d’avoir flairé le bon coup, les Gones ont toutefois dû attendre avant de le voir débarquer dans la capitale des Gaules, le Brésilien disputant le tournoi pré-olympique avec sa sélection nationale. Arrivé à Lyon ces derniers jours, Bruno Guimarães a enfin pu être officiellement présenté.

« Je voudrais m’excuser de ne pas encore parler français. Ce fut une décision difficile. Il y avait des clubs intéressés, mais c’est le bon choix. Je suis heureux d’avoir pris cette décision. Je viens aider et tenter de m’adapter le plus rapidement possible », a-t-il déclaré en guise de préambule, avant de revenir brièvement sur son choix de privilégier l’OL à l’Atlético de Madrid. L’occasion ainsi de rendre hommage à l’homme qui a été décisif dans ce dossier, Juninho.

« Juninho a été le premier responsable de ma venue. Il a appelé ma famille mes agents. Il a été sincère et loyal, il m’a proposé un grand projet de carrière. Ici, il y a des jeunes pour progresser. Je suis au bon endroit. (...) J’ai le passeport espagnol, ce fut un choix difficile comme je l’ai dit. Je remercie l’Atlético, Benfica et les autres pour leur intérêt, mais je me sens déjà à la maison ici à Lyon. C’était une décision mûrement réfléchie. » Ensuite, il a enfin abordé deux des sujets les plus importants : son profil et sa place au sein de l’effectif rhodanien.

Un joueur polyvalent

« Je suis un joueur qui aime avoir le ballon, qui aime aider l’équipe. Je peux jouer à n’importe quelle position au milieu, aussi bien défensif qu’offensif. (…) Je dois discuter avec le coach pour connaître ses idées, m’adapter au système. Hier (mercredi), je me suis entraîné avec les autres Brésiliens. Je parle avec eux. » Les premiers pas du Brésilien à l’OL semblent donc se passer à merveille, d’autant qu’une apparition dès le week-end prochain contre Strasbourg est envisageable.

De quoi nourrir l’enthousiasme déjà très présent chez les fans des Gones. D’ailleurs, Guimarães leur a envoyé un petit message. « Pour l’enthousiasme, c’est normal. Je suis jeune et j’ai déjà beaucoup de titres à 22 ans, au niveau personnel et collectif. Je suis heureux de l’affection des supporters. Ils ont envahi les réseaux pour que je vienne. Si le coach décide de me mettre sur le terrain dès dimanche, je suis prêt ». C’est dit !